自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

打疫苗抽iPhone 台南各醫院出招獎勵醫事人員接種

2025/10/17 18:49

成大醫院院長李經維帶領醫護齊心接種，提升防護力。（南市衛生局提供）

成大醫院院長李經維帶領醫護齊心接種，提升防護力。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕為強化防疫量能、維護院內安全與市民健康，南市各醫院院長率先帶頭接種流感及新冠疫苗，以行動號召員工踴躍施打；多家醫院更規劃獎勵措施，鼓勵醫事人員踴躍接種，展現醫界團結防疫的行動力與正向能量。

自十月一日起，台南市流感及新冠疫苗同步開打，為積極響應政策，台南市各大醫院以行動號召員工踴躍接種，推出多元且富創意的鼓勵方式。例如成大醫學院附設醫院設立員工疫苗快打接種站，提供早鳥獎勵、左流右新雙打禮及加碼抽獎。

另外，台南市立醫院舉辦接種第2劑「人人有獎」抽獎活動；衛福部台南醫院與其新化分院設立員工快打站，於活動期限內完成施打者，可獲百元禮券並參加抽iPhone；奇美醫院和柳營奇美醫院亦祭出抽iPhone等大獎；衛福部新營醫院、胸腔病院以「完成2項疫苗接種可獲訓練時數」作為激勵；台南新樓醫院、仁馨醫院及洪外科醫院也提供接種禮券或小禮物。

安南醫院院長林聖哲帶領主管率先施打疫苗。衛生局局長李翠鳳表示，醫事人員是防疫前線的重要守護者，他們的接種不僅能降低院內感染風險，更能維持醫療量能，守護市民的健康安全。市府肯定各院所對防疫工作的積極投入與創意作為。

安南醫院院長林聖哲（圖左）率先施打疫苗。（南市衛生局提供）

安南醫院院長林聖哲（圖左）率先施打疫苗。（南市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中