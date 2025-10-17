打疫苗抽iPhone 台南各醫院出招獎勵醫事人員接種

成大醫院院長李經維帶領醫護齊心接種，提升防護力。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕為強化防疫量能、維護院內安全與市民健康，南市各醫院院長率先帶頭接種流感及新冠疫苗，以行動號召員工踴躍施打；多家醫院更規劃獎勵措施，鼓勵醫事人員踴躍接種，展現醫界團結防疫的行動力與正向能量。

自十月一日起，台南市流感及新冠疫苗同步開打，為積極響應政策，台南市各大醫院以行動號召員工踴躍接種，推出多元且富創意的鼓勵方式。例如成大醫學院附設醫院設立員工疫苗快打接種站，提供早鳥獎勵、左流右新雙打禮及加碼抽獎。

另外，台南市立醫院舉辦接種第2劑「人人有獎」抽獎活動；衛福部台南醫院與其新化分院設立員工快打站，於活動期限內完成施打者，可獲百元禮券並參加抽iPhone；奇美醫院和柳營奇美醫院亦祭出抽iPhone等大獎；衛福部新營醫院、胸腔病院以「完成2項疫苗接種可獲訓練時數」作為激勵；台南新樓醫院、仁馨醫院及洪外科醫院也提供接種禮券或小禮物。

安南醫院院長林聖哲帶領主管率先施打疫苗。衛生局局長李翠鳳表示，醫事人員是防疫前線的重要守護者，他們的接種不僅能降低院內感染風險，更能維持醫療量能，守護市民的健康安全。市府肯定各院所對防疫工作的積極投入與創意作為。

安南醫院院長林聖哲（圖左）率先施打疫苗。（南市衛生局提供）

