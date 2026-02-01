自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝哪種咖啡基因在挑選？ 研究揭心臟偷偷「下指令」

2026/02/01 06:36

新竹初日診所減重專科醫師王律婷說，據研究，天生血壓較高的人會自己減少咖啡因攝取量，也會更常選擇低咖啡因或無咖啡因飲品；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是黑咖啡派，還是拿鐵派？其實，你的咖啡偏好，很可能早就寫在基因裡！新竹初日診所減重專科醫師王律婷表示，根據研究指出，我們對咖啡的選擇，其實是身體一套超聰明的「自我保護機制」，主要與對咖啡因代謝、心血管系統兩大基因有關。

王律婷於臉書專頁「王律婷醫師 ｜兒童生長&親子減重」發文指出，決定選擇和哪種咖啡的關鍵，其實在於以下2點：

「怕不怕苦」非關鍵，而是你對咖啡因的反應

你可能以為愛喝黑咖啡的人，是天生就不怕苦，但研究顯示，真正影響選擇的，是體內代謝咖啡因的基因。如果你是黑咖啡愛好者，很可能因為代謝咖啡因速度快、耐受度高，因此能更享受咖啡因帶來的提神效果。

因此，久而久之下，大腦可能會把「苦味」與「愉悅的提神感」連結在一起，形成「條件反射式」的喜好，讓人更愛黑咖啡的純粹風味。另外，這些與咖啡偏好相關的基因變異，也和黑巧克力的喜好有關，作者推論可能是因黑巧克力同樣含有咖啡因與可可鹼（theobromine）等提神成分。

不過，研究指出，咖啡偏好部分與體內咖啡因代謝基因變異有關，但並非完全由基因決定。口味偏好與咖啡因帶來的生理效應彼此交織，個體往往難以區分。

「心血管系統」是咖啡因攝取量的決定者

另1項大型研究分析了近40萬人的數據後發現，我們的身體會根據心血管的健康狀況，自然調整咖啡飲用量。也就是說，天生血壓較高的人，會自己減少咖啡因攝取量；收縮壓每高10 mmHg，每日就少喝 0.21 杯。至於心跳比較快的人，則會更常選擇低咖啡因或無咖啡因飲品。就像身體在提醒：「今天心臟今天有點累了，換個溫和一點的吧」。

根據上述分析，王律婷總結表示，下次當你直覺想點一杯濃烈黑咖啡，或覺得今天一杯拿鐵就夠了，那可能不只是心情或習慣，而是你的咖啡因代謝基因、成癮相關基因或心血管系統，正在替你做出最適合當下的選擇。

