健康網》「斷崖式老化」3關鍵期！ 鮭魚、菠菜助大腦抗衰

2025/10/18 09:30

鮭魚等能保護神經細胞、抗發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也曾照鏡子時突然發現，皺紋多了、氣色暗沉、甚至健檢紅字變多？營養師高敏敏在臉書專頁發文提醒，這些看似「突然變老」的現象，其實背後早有跡可循！研究指出，人體老化並非緩慢線性發生，而是會在3個關鍵年齡階段出現「斷崖式下滑」，讓人瞬間感覺老了十歲，分別是34歲、60歲、78歲，而透過健康飲食和作息，其實可以大大延緩退化。

3大「斷崖式衰老」階段曝光

●第一階段：34歲為膠原蛋白流失期；細胞外基質蛋白大量減少，膠原不足讓肌膚鬆弛、暗沉，外表開始出現初老跡象。

●第二階段：60歲為蛋白質流失期；與激素與血液通路有關的蛋白驟降，大腦與身體機能快速退化。

●第三階段：78歲為訊號受阻期；血液與骨骼相關蛋白訊號嚴重受損，與失智及心血管疾病高度相關。

聽起來可怕嗎？其實「延緩衰老」的關鍵，就藏在你的日常餐桌與生活習慣裡！

這樣吃讓大腦青春不打烊！

●補Omega-3好油脂：鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽、核桃，能保護神經細胞、抗發炎。

●多吃深色蔬果：番茄、菠菜、花椰菜，促進血液循環、抗氧化。

●攝取優質蛋白質：豆類、雞蛋、低脂乳製品，維持腦部思緒清晰。

●補足B群與葉酸：全穀類、深綠蔬菜、黃豆，減緩認知退化。

●少糖少加工：遠離含糖飲料與炸物，穩定血糖、降低腦霧。

菠菜促進血液循環、抗氧化；圖為情境照。（圖取自freepik）

8招延緩大腦退化更有效

●控制三高：讓血管不老化。

●戒菸減壓：遠離中風與失智風險。

●規律運動：讓大腦氧氣充足更專注。

●終身學習：持續激活神經連結。

●維持社交互動：預防孤獨與腦白質退化。

●以植物性飲食為主：減少加工食品攝取。

●定期健檢：提早偵測潛在風險。

●每晚睡滿7–9小時：讓大腦修復再生。

高敏敏提醒：老化無法避免，但可以延後發生。「每一天的選擇，都是在投資你的腦齡。」只要從飲食、運動、睡眠做起，讓自己在60歲依然神采奕奕、頭腦靈光！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

