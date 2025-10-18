自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》產後心情起伏？ 新手媽媽如何調適與預防憂鬱

2025/10/18 10:05

若新手媽媽發生產後憂鬱，包括長時間情緒低落、對事物失去興趣、極端疲累、無法專注等，應積極治療；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

文／李佳儒

產後心情調適：正常的情緒變化

迎接新生命的喜悅，夾雜著生理變化、睡眠不足與育兒壓力，讓許多新手媽媽在產後面臨心情起伏。這是正常的適應過程，身體荷爾蒙的變化、作息改變與新角色的適應，都可能影響情緒。常見的產後情緒波動（俗稱「產後憂鬱情緒」）會出現在產後4至10天內，表現為容易哭泣、情緒不穩，但通常不會影響日常功能，並會在短時間內緩解。

●如果感到情緒低落、焦慮或壓力過大，可以嘗試以下方法來調適心情

●適當休息：請家人幫忙照顧嬰兒，確保自己獲得足夠的睡眠與放鬆時間。

●保持社交互動：與朋友、家人交流，分享育兒心得，不要讓自己陷入孤立的狀態。

●適量運動：輕度的散步或產後瑜伽有助於舒緩壓力，提升心情。

●營養均衡：健康的飲食有助於穩定荷爾蒙，減少情緒起伏。

●尋求支持：加入適合的媽媽社群或育兒團體，透過交流獲得情感支持與實用的建議。

●與伴侶溝通：向伴侶表達自己的需求與感受，對方一起分擔照顧嬰兒的責任。

●安排自我照顧時間：每天抽出短暫的個人時間，例如泡澡、聽音樂或閱讀，以減輕壓力。

產後憂鬱症何時需要關注

如果心情低落的情況持續2週以上，甚至影響到日常生活，可能需要特別關注是否為產後憂鬱症（Postpartum Depression, PPD）。根據DSM-5-TR定義，產後憂鬱症被視為一種「伴隨產後發作特徵（Peripartum Onset Specifier）」的重度憂鬱症（Major Depressive Disorder,MDD）。症狀可能在懷孕期間或產後 4 週內出現。世界衛生組織（WHO）則將產後憂鬱症定義為可發生於產後12個月內。

產後憂鬱症的症狀包括長時間情緒低落、對事物失去興趣、極端疲累、無法專注，甚至出現對自己或寶寶的負面想法。這與短暫的產後憂鬱情緒不同，產後憂鬱症需要專業評估與治療。

產後憂鬱症的盛行率與風險因素

產後憂鬱症的發生率因研究方法與文化背景不同而有所差異。全球產後憂鬱症盛行率約為17.7%，其中部分國家的數據顯示約13%至19.2%的新手媽媽會經歷不同程度的產後憂鬱。某些族群的媽媽較容易罹患產後憂鬱症，風險因素說明：

●過去有憂鬱症病史：曾患憂鬱症的女性，其產後憂鬱症風險增加20倍。

●年齡因素：青少年媽媽及35歲以上的高齡產婦，產後憂鬱症風險較高。

●生理變化與產後荷爾蒙波動。

●妊娠糖尿病、產後身體不適。

●家庭支持不足、經濟壓力、婚姻關係緊張。

●產後焦慮與強迫性思維：研究發現，約40%的產婦有焦慮相關症狀。

文化與社會支持對產後心理的影響

在亞洲文化中，「坐月子」是一項傳統習俗，強調產後休養與家人照顧。適當的坐月子安排，如均衡飲食、充分休息與親友協助，能夠幫助產婦減少壓力。然而，過度強調傳統規範（如嚴格禁忌、限制活動）可能使媽媽感到受限或與現代生活需求不符，增加焦慮。

此外，社會對母職的高期待，可能讓新手媽媽感受到過度壓力。如果產婦未能符合「完美母親」的標準，可能會出現自責、無助感。因此，社會應該提供更多彈性的支持，如產後諮詢、心理健康教育與父母支持計畫，讓媽媽能夠自在地適應新角色。

如何預防與治療產後憂鬱症

預防：

●產前準備：建立支持系統，與家人溝通育兒計畫。

●認識產後憂鬱症：了解產後可能面臨的情緒變化，做好心理準備。

●保持身心健康：均衡飲食、適量運動、確保充足睡眠。

●產後檢查：使用愛丁堡產後憂鬱量表（EPDS）篩檢。

●善用社會資源：尋求合適的產後護理機構、母嬰支持團體，減少孤立感。

治療：

●心理治療：認知行為治療（CBT）可有效改善產後憂鬱症狀。

●藥物治療：若情況嚴重，醫師可能會建議使用抗憂鬱藥物（如 SSRI）。

●社會支持：參與媽媽團體、家人協助照顧嬰兒，可降低產後憂鬱症的發生風險。

結語

產後情緒波動是正常的適應過程，而產後憂鬱則需要更多關注與專業協助。文化、社會支持與個人調適方式，對產婦的心理健康有著重要影響。若您或身邊的親友在產後感到持續的情緒低落，請不要獨自承受，及早尋求醫療或心理支持。健康的媽媽，才能帶給寶寶最好的愛與照顧。

（作者為亞東紀念醫院精神科專任主治醫師；原文刊登於亞東院訊第306期

