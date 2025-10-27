自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》擺脫「下午茶陷阱」有撇步 營養師授3招穩糖不失控

2025/10/27 14:23

營養師張馨方表示，下午之所以會讓上班族特別想吃甜食補能量，主要是因上午高壓工作、午餐後血糖快速下降，身體會釋放飢餓素；情境照。（圖取自freepik）

營養師張馨方表示，下午之所以會讓上班族特別想吃甜食補能量，主要是因上午高壓工作、午餐後血糖快速下降，身體會釋放飢餓素；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕上班族的你，是不是每到接近下午3點就覺得飢餓感飆升？營養師張馨方表示，下午時刻之所以會讓上班族特別想吃甜食補能量，主要是因上午高壓工作，加上午餐後血糖快速下降，身體會釋放飢餓素。此外，研究也指出，血糖快速升高再下降，會誘發大腦的獎賞中樞，讓人對高糖食物更難抗拒。想要下午不崩潰暴食，建議掌握選擇攝取蛋白質與好油脂、均衡午餐組合、以水或熱茶取代糖飲3原則，穩定血糖又能滿足口腹之慾。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文說明，上班族們想穩血糖、戒掉下午茶亂吃習慣，其實不用靠意志力硬撐，遵循以下3招，讓你穩住血糖、體重也不失控：

聰明選擇下午茶：避開糕點、珍奶，改選低GI點心，如無糖豆漿+一小把堅果，可提供蛋白質與好油脂，減緩血糖上升速度，也能滿足口慾。

均衡午餐組合：午餐若全是白飯＋滷肉／炸排骨+少少的青菜，血糖容易波動大。建議搭配至少2拳頭份量的蔬菜與低脂肪蛋白質，如雞胸肉、豆腐等，再搭配全穀類主食，如五穀飯、糙米飯等，有助延長飽足感。

喝水或熱茶取代含糖飲：午後口乾時，記得先喝水，身體常誤將口渴訊號當作飢餓感，選擇無糖綠茶、烏龍茶、花草茶等，不僅不會讓血糖波動，還可幫助代謝，放鬆心情。

張馨方提醒，想維持好氣色又不被甜食控制，就從「穩血糖」開始；讓下午的你依然能神清氣爽、工作力滿滿。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中