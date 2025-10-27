健康網》擺脫「下午茶陷阱」有撇步 營養師授3招穩糖不失控

營養師張馨方表示，下午之所以會讓上班族特別想吃甜食補能量，主要是因上午高壓工作、午餐後血糖快速下降，身體會釋放飢餓素；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕上班族的你，是不是每到接近下午3點就覺得飢餓感飆升？營養師張馨方表示，下午時刻之所以會讓上班族特別想吃甜食補能量，主要是因上午高壓工作，加上午餐後血糖快速下降，身體會釋放飢餓素。此外，研究也指出，血糖快速升高再下降，會誘發大腦的獎賞中樞，讓人對高糖食物更難抗拒。想要下午不崩潰暴食，建議掌握選擇攝取蛋白質與好油脂、均衡午餐組合、以水或熱茶取代糖飲3原則，穩定血糖又能滿足口腹之慾。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文說明，上班族們想穩血糖、戒掉下午茶亂吃習慣，其實不用靠意志力硬撐，遵循以下3招，讓你穩住血糖、體重也不失控：

請繼續往下閱讀...

●聰明選擇下午茶：避開糕點、珍奶，改選低GI點心，如無糖豆漿+一小把堅果，可提供蛋白質與好油脂，減緩血糖上升速度，也能滿足口慾。

●均衡午餐組合：午餐若全是白飯＋滷肉／炸排骨+少少的青菜，血糖容易波動大。建議搭配至少2拳頭份量的蔬菜與低脂肪蛋白質，如雞胸肉、豆腐等，再搭配全穀類主食，如五穀飯、糙米飯等，有助延長飽足感。

●喝水或熱茶取代含糖飲：午後口乾時，記得先喝水，身體常誤將口渴訊號當作飢餓感，選擇無糖綠茶、烏龍茶、花草茶等，不僅不會讓血糖波動，還可幫助代謝，放鬆心情。

張馨方提醒，想維持好氣色又不被甜食控制，就從「穩血糖」開始；讓下午的你依然能神清氣爽、工作力滿滿。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法