健康網》減重別只顧飲控與運動 4好眠4紓壓方法助攻燃脂
〔健康頻道／綜合報導〕在減重時大家都知道要飲控、做到熱量赤字，或是規律有氧、肌力訓練幫助燃脂，甚至會補充些保健品幫助提升代謝，不過往往會忽略睡眠和紓壓，這兩項重要但不急迫的事。營養師彭逸珊建議，保持睡眠品質應避免咖啡、茶；適度日曬與注意睡眠燈光；睡前避免聲光刺激、簡單伸展放鬆。同時補充鈣、鎂；保留Me time；停止內耗；與大自然連結。
彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，熬夜和忽略紓壓在短時間會覺得累、精神差，身體沒辦法獲得充足的休息時間，導致壓力荷爾蒙上升，減重變得困難、運動後的修復也受到影響，長久下來甚至可能造成自律神經失調。分享4個好睡秘訣和4個紓壓關鍵
好睡秘訣
1.避免咖啡、茶：睡前10小時不攝取咖啡因，幫助晚上入睡。
2.適度日曬與睡眠燈光：光線能讓身體調節睡眠相關荷爾蒙，白天日曬、睡覺時避免過亮。
3.睡前避免聲光刺激：讓情緒和緩，打造睡眠環境。
4.簡單伸展放鬆：舒緩緊繃的肌群，幫助身體放鬆。
紓壓關鍵
1.鈣鎂補充：幫助肌肉與神經穩定，適合睡前補充。
2.保留Me time：每天被工作與家庭壓力追著跑，但一定要幫自己留一些時間，做喜歡的事。
3.停止內耗：專注在自己身上，過於在乎他人眼光、評論或是完美主義，會大大消耗能量。
4.與大自然連結：適時放下3C，花些時間到戶外接觸大自然，可以幫助放鬆身心。
彭逸珊補充，睡好、壓力降，才能真正啟動身體的燃脂開關！從今晚開始，把握小細節，讓減重事半功倍，每一步都往理想體態更靠近。
