自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重別只顧飲控與運動 4好眠4紓壓方法助攻燃脂

2025/10/17 17:55

營養師彭逸珊建議，保持睡眠品質應避免咖啡、茶；適度日曬與注意睡眠燈光；睡前避免聲光刺激、簡單伸展放鬆。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊建議，保持睡眠品質應避免咖啡、茶；適度日曬與注意睡眠燈光；睡前避免聲光刺激、簡單伸展放鬆。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在減重時大家都知道要飲控、做到熱量赤字，或是規律有氧、肌力訓練幫助燃脂，甚至會補充些保健品幫助提升代謝，不過往往會忽略睡眠和紓壓，這兩項重要但不急迫的事。營養師彭逸珊建議，保持睡眠品質應避免咖啡、茶；適度日曬與注意睡眠燈光；睡前避免聲光刺激、簡單伸展放鬆。同時補充鈣、鎂；保留Me time；停止內耗；與大自然連結。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，熬夜和忽略紓壓在短時間會覺得累、精神差，身體沒辦法獲得充足的休息時間，導致壓力荷爾蒙上升，減重變得困難、運動後的修復也受到影響，長久下來甚至可能造成自律神經失調。分享4個好睡秘訣和4個紓壓關鍵

好睡秘訣

1.避免咖啡、茶：睡前10小時不攝取咖啡因，幫助晚上入睡。

2.適度日曬與睡眠燈光：光線能讓身體調節睡眠相關荷爾蒙，白天日曬、睡覺時避免過亮。

3.睡前避免聲光刺激：讓情緒和緩，打造睡眠環境。

4.簡單伸展放鬆：舒緩緊繃的肌群，幫助身體放鬆。

營養師彭逸珊建議，簡單伸展放鬆，可舒緩緊繃的肌群，幫助身體放鬆。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊建議，簡單伸展放鬆，可舒緩緊繃的肌群，幫助身體放鬆。（圖取自freepik）

紓壓關鍵

1.鈣鎂補充：幫助肌肉與神經穩定，適合睡前補充。

2.保留Me time：每天被工作與家庭壓力追著跑，但一定要幫自己留一些時間，做喜歡的事。

3.停止內耗：專注在自己身上，過於在乎他人眼光、評論或是完美主義，會大大消耗能量。

4.與大自然連結：適時放下3C，花些時間到戶外接觸大自然，可以幫助放鬆身心。

彭逸珊補充，睡好、壓力降，才能真正啟動身體的燃脂開關！從今晚開始，把握小細節，讓減重事半功倍，每一步都往理想體態更靠近。

營養師彭逸珊建議可適量補充鈣、鎂，幫助肌肉與神經穩定，適合睡前補充。（圖取自shutterstock）

營養師彭逸珊建議可適量補充鈣、鎂，幫助肌肉與神經穩定，適合睡前補充。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中