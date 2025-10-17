自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

加熱菸開賣首日 衛福部長突襲稽查：公開銷售狀況恐挨罰

2025/10/17 17:25

衛福部長石崇良親率稽查小組突擊檢查北市店家，強調依法開放不代表鬆綁菸害防制。（記者邱芷柔攝）

衛福部長石崇良親率稽查小組突擊檢查北市店家，強調依法開放不代表鬆綁菸害防制。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部國民健康署日前核准美國、日本兩家業者共14款加熱菸菸柱及4款組合元件在台上市，今（17日）起連鎖超商正式開賣，開賣首日，衛福部長石崇良親率稽查小組突擊檢查北市店家，強調「依法開放不代表鬆綁菸害防制」，並呼籲媒體與業者不得報導市場反應或銷售狀況，否則恐觸法受罰。

石崇良表示，加熱菸雖依法可上市，但在陳列、展示與促銷上都有嚴格限制，規定包括不得實品展示、不得放大品牌圖片或凸顯位置，展示影像也不得移除「吸菸有害健康」等警語，違者將依法裁罰。

台北市衛生局副局長李碧慧指出，台北市訂有全國唯一的「新興菸品管理自治條例」，明定高中以下學校周邊50公尺範圍內不得販售指定菸品。今天稽查時，店家均了解並遵守規定，未發現違規販售情形，她也再次呼籲業者務必遵守相關規範。

稽查小組隨後前往可合法販售的便利商店。石崇良說，整體而言，業者陳列方式大致符合規定，但部分店家將加熱菸與一般紙菸分區擺放、間距明顯不同，恐有「凸顯」疑慮，衛福部已要求店家立即改善，並指示回報總公司，督促全台分店同步修正。

石崇良指出，媒體與廣告業者若報導涉及市場反應、銷售情形、通路或廠牌資訊，可能被認定為變相廣告，最高可處100萬元罰鍰；國健署補充，若民眾在網路上直播、開箱或分享使用心得，也屬違法行為，最重可處50萬元罰鍰。

國健署署長沈靜芬也提醒，業者必須確實落實「停、看、問」三步驟，禁止販售菸品給未滿20歲者，必要時應查驗證件，若無法出示，店家可依法拒售，她也呼籲民眾配合查驗，違法販售將依法開罰。

石崇良強調，依法讓加熱菸上市，不代表政府在菸害防制上有任何鬆動。中央與地方將持續聯合稽查，後續也將以「秘密客」方式測試業者執行情況，落實新興菸品管理。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

衛福部與北市衛生局展開聯合稽查。（記者邱芷柔攝）

衛福部與北市衛生局展開聯合稽查。（記者邱芷柔攝）

