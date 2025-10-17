自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》感冒好了還是不舒服？醫：免疫系統尚未放下

2025/10/17 17:27

不少人在感冒痊癒後，仍會感到不大舒服。示意圖。（圖取自shutterstock）

不少人在感冒痊癒後，仍會感到不大舒服。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期流感進入流行期，公費的流感與新冠疫苗也開放接種。在季節交替時最容易感冒，不少人感冒後總覺得人還是滿累的，你也是嗎？台北榮總遺傳優生科主任張家銘說明，這是免疫系統的記憶，

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，你是否有過一種經驗：感冒明明好了，為什麼人還是累、喉嚨怪怪的？只要有個案這樣說，張家銘會反問：「您最近是不是特別忙、睡不好、壓力比較大？」很多人會點頭。張家銘說明，感冒後那股說不出的疲倦，其實是免疫系統在「記仇」。這樣的狀況，不是病毒沒清乾淨，而是免疫系統還沒「放下」。

2025年一篇發表在《Cell Research》的綜論，就詳細解釋了這個非常關鍵的概念：免疫系統也有「記憶」，甚至會「記仇」。這種現象叫做「訓練性免疫」（trained immunity）。

張家銘說明，當身體面對感染、壓力或發炎時，免疫細胞會留下痕跡，讓下一次反應更快，但有時反而太過頭。這就像是身體曾經打過一場仗，雖然戰爭結束了，可是軍隊的神經還繃著，聽到一點風吹草動就又舉槍。所以，當您感冒好了卻還覺得人很累、喉嚨卡卡、皮膚乾癢、腸胃怪怪的，那是免疫系統「還沒卸防」。

免疫的記憶 藏在骨髓裡的「老班長」

我們的骨髓造血幹細胞會「記得」感染時的經驗。當身體經歷過一次強烈的發炎反應，這些幹細胞會被重新編程，之後生產出來的免疫細胞，反應都會比較激烈。

這聽起來像是好事，因為表示免疫系統更警覺，可以更快保護我們。

張家銘說明，但問題在於，當外在刺激太頻繁，像是壓力、睡眠不足、油膩飲食、環境汙染、甚至長期焦慮，免疫細胞就會一直處於「過度警戒」狀態。久了，這種持續的微小發炎，就成了慢性疲勞、喉嚨卡卡、腸胃不適、皮膚反覆過敏的根源。

更重要的是，這種免疫記憶不只是短期反應，它可以維持一年甚至更久。換句話說，一次大的感染、一次情緒創傷，甚至長期熬夜的生活習慣，都可能在您的免疫系統裡留下「情緒記錄」。免疫過度焦慮，身體就會內耗；免疫系統本來的設計是「快反應，再歸零」。但如果它忘記歸零，就會開始誤判敵人。

所以有些人感冒後，會對原本沒事的東西過敏；有些人壓力一大，就頭痛、腸胃脹氣、喉嚨發炎；有些人吃個甜點，隔天就覺得全身水腫。這些都是免疫系統「過度記憶」的現象。身體不是壞掉，而是太盡責。它記得過去被傷害的經驗，於是隨時待命。

但長期下來，這種「錯誤的警戒」會讓身體陷入慢性發炎。研究甚至指出，這樣的免疫重編程（epigenetic reprogramming）與心血管疾病、糖尿病、自體免疫病，乃至阿茲海默症都有關。

教免疫系統「放下」　從生活開始

至於解決方案，張家銘，我們確實能「重新訓練」免疫系統。方法不是靠藥，而是靠生活。首先，從飲食開始。

高脂、高糖、加工肉類會刺激免疫系統持續發炎，就像每天餵它一點「壞消息」。

相反地，富含植物多酚、膳食纖維、與omega-3脂肪酸的飲食，像地中海型飲食，能幫助免疫細胞學會冷靜、懂得分寸。許多研究都證實，這樣的飲食不只降膽固醇，也能降低慢性發炎的風險。

接著，睡眠是免疫記憶的「重置鍵」。長期睡不飽，骨髓的免疫幹細胞會被錯誤訓練成「高警覺型」。規律的作息，才能讓免疫系統真正回歸穩定。睡眠對免疫細胞而言，就像孩子回到學校，有規律、有秩序，才能學得好。

第三，管理壓力。焦慮、憤怒、孤單，都會透過神經與荷爾蒙訊號改變免疫反應。當我們學會深呼吸、曬太陽、聽音樂、運動，或只是靜靜發呆，這些看似小事，其實都在「解除免疫警報」。身體需要被提醒，「現在安全了，不用再打仗。」

最後，運動是最天然的免疫教育。有氧運動讓身體暫時發炎，隨後修復，就像讓免疫系統學會「有節制地出手」。研究發現，每週三到五次中等強度運動的人，免疫反應更平衡，也較少出現過敏或慢性疲勞。健康的免疫力，是懂得何時出手、何時退場。

很多人認為健康就是「免疫力強」。但我常提醒病人，免疫力太強是一種災難。它會攻擊自己。真正的健康，是免疫系統「有智慧」。它知道何時該戰鬥，何時該修復。它懂得保護您，也懂得放過您。

所以，當您下次感冒好了卻還覺得累，請不要再懷疑身體是不是變差了。它只是還在學著放下。幫它一把，好好吃飯、睡好覺、讓心平靜，您會發現那股說不出的疲憊，正在慢慢散去。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中