健康網》感冒好了還是不舒服？醫：免疫系統尚未放下

不少人在感冒痊癒後，仍會感到不大舒服。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期流感進入流行期，公費的流感與新冠疫苗也開放接種。在季節交替時最容易感冒，不少人感冒後總覺得人還是滿累的，你也是嗎？台北榮總遺傳優生科主任張家銘說明，這是免疫系統的記憶，

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，你是否有過一種經驗：感冒明明好了，為什麼人還是累、喉嚨怪怪的？只要有個案這樣說，張家銘會反問：「您最近是不是特別忙、睡不好、壓力比較大？」很多人會點頭。張家銘說明，感冒後那股說不出的疲倦，其實是免疫系統在「記仇」。這樣的狀況，不是病毒沒清乾淨，而是免疫系統還沒「放下」。

請繼續往下閱讀...

2025年一篇發表在《Cell Research》的綜論，就詳細解釋了這個非常關鍵的概念：免疫系統也有「記憶」，甚至會「記仇」。這種現象叫做「訓練性免疫」（trained immunity）。

張家銘說明，當身體面對感染、壓力或發炎時，免疫細胞會留下痕跡，讓下一次反應更快，但有時反而太過頭。這就像是身體曾經打過一場仗，雖然戰爭結束了，可是軍隊的神經還繃著，聽到一點風吹草動就又舉槍。所以，當您感冒好了卻還覺得人很累、喉嚨卡卡、皮膚乾癢、腸胃怪怪的，那是免疫系統「還沒卸防」。

免疫的記憶 藏在骨髓裡的「老班長」

我們的骨髓造血幹細胞會「記得」感染時的經驗。當身體經歷過一次強烈的發炎反應，這些幹細胞會被重新編程，之後生產出來的免疫細胞，反應都會比較激烈。

這聽起來像是好事，因為表示免疫系統更警覺，可以更快保護我們。

張家銘說明，但問題在於，當外在刺激太頻繁，像是壓力、睡眠不足、油膩飲食、環境汙染、甚至長期焦慮，免疫細胞就會一直處於「過度警戒」狀態。久了，這種持續的微小發炎，就成了慢性疲勞、喉嚨卡卡、腸胃不適、皮膚反覆過敏的根源。

更重要的是，這種免疫記憶不只是短期反應，它可以維持一年甚至更久。換句話說，一次大的感染、一次情緒創傷，甚至長期熬夜的生活習慣，都可能在您的免疫系統裡留下「情緒記錄」。免疫過度焦慮，身體就會內耗；免疫系統本來的設計是「快反應，再歸零」。但如果它忘記歸零，就會開始誤判敵人。

所以有些人感冒後，會對原本沒事的東西過敏；有些人壓力一大，就頭痛、腸胃脹氣、喉嚨發炎；有些人吃個甜點，隔天就覺得全身水腫。這些都是免疫系統「過度記憶」的現象。身體不是壞掉，而是太盡責。它記得過去被傷害的經驗，於是隨時待命。

但長期下來，這種「錯誤的警戒」會讓身體陷入慢性發炎。研究甚至指出，這樣的免疫重編程（epigenetic reprogramming）與心血管疾病、糖尿病、自體免疫病，乃至阿茲海默症都有關。

教免疫系統「放下」 從生活開始

至於解決方案，張家銘，我們確實能「重新訓練」免疫系統。方法不是靠藥，而是靠生活。首先，從飲食開始。

高脂、高糖、加工肉類會刺激免疫系統持續發炎，就像每天餵它一點「壞消息」。

相反地，富含植物多酚、膳食纖維、與omega-3脂肪酸的飲食，像地中海型飲食，能幫助免疫細胞學會冷靜、懂得分寸。許多研究都證實，這樣的飲食不只降膽固醇，也能降低慢性發炎的風險。

接著，睡眠是免疫記憶的「重置鍵」。長期睡不飽，骨髓的免疫幹細胞會被錯誤訓練成「高警覺型」。規律的作息，才能讓免疫系統真正回歸穩定。睡眠對免疫細胞而言，就像孩子回到學校，有規律、有秩序，才能學得好。

第三，管理壓力。焦慮、憤怒、孤單，都會透過神經與荷爾蒙訊號改變免疫反應。當我們學會深呼吸、曬太陽、聽音樂、運動，或只是靜靜發呆，這些看似小事，其實都在「解除免疫警報」。身體需要被提醒，「現在安全了，不用再打仗。」

最後，運動是最天然的免疫教育。有氧運動讓身體暫時發炎，隨後修復，就像讓免疫系統學會「有節制地出手」。研究發現，每週三到五次中等強度運動的人，免疫反應更平衡，也較少出現過敏或慢性疲勞。健康的免疫力，是懂得何時出手、何時退場。

很多人認為健康就是「免疫力強」。但我常提醒病人，免疫力太強是一種災難。它會攻擊自己。真正的健康，是免疫系統「有智慧」。它知道何時該戰鬥，何時該修復。它懂得保護您，也懂得放過您。

所以，當您下次感冒好了卻還覺得累，請不要再懷疑身體是不是變差了。它只是還在學著放下。幫它一把，好好吃飯、睡好覺、讓心平靜，您會發現那股說不出的疲憊，正在慢慢散去。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法