健康網》經痛多嚴重才算「不正常」？ 婦產醫：有這7現象應警覺

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，如有痛到無法上班上課、止痛藥吃了無效、經痛越來越嚴重等問題，應提高警覺。（圖取自freepik）





〔健康頻道／綜合報導〕經痛多嚴重才算「不正常」？每次月經來都痛到懷疑人生有人只是一點悶，有人卻痛到想吐、冒冷汗、肛門痛……到底，怎樣的經痛才是「不正常」呢？美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，如有痛到無法上班上課、止痛藥吃了無效、經痛越來越嚴重、疼痛在月經前提早或延後、痛點不只在子宮、合併出現：經血量變多、有血塊、同房疼痛或不孕問題，應提高警覺。

杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文分享，最常見的疼痛感，其實是正常的「子宮收縮」；不過當子宮收縮太強，過度收縮時，就需要止痛藥幫助了。這種經痛，通常會在月經第一天、第二天，痛感集中在下腹部，這類能用止痛藥改善的疼痛，大部分都還算正常。那什麼情況是「不正常經痛」？如果出現以下狀況，就要提高警覺：

請繼續往下閱讀...

1.痛到需要請假或無法上班上課。

2.止痛藥吃了仍無效。

3.經痛越來越嚴重（不是從小就這麼痛）。

4.疼痛提早在月經前幾天就開始。

5.疼痛延後到月經結束，繼續痛好幾天。

6.痛點不只在子宮，甚至放射到背部、大腿、肛門。

7.合併出現：經血量變多、有血塊、同房疼痛或不孕問題。

杜依儒補充，這些都可能是「病理性經痛」，常見原因包括：子宮內膜異位症、子宮腺肌症、子宮肌瘤、巧克力囊腫等。有這些「不正常經痛」，就需要到婦產科進一步檢查。不一樣的原因，都有相對應的處理與治療方式通常需要更進一步用其他賀爾蒙藥物控制經痛，甚至有時候需要用手術來改善唷！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法