健康網》「無乳糖拿鐵」不必加糖更香甜！ 乳糖不耐也能安心喝

〔健康頻道／綜合報導〕許多人因為乳糖不耐症或是不敢喝牛奶，只能放棄享用拿鐵咖啡。對此，台灣營養基金會董事吳映蓉於臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文分享，最近嘗試以無乳糖鮮奶來沖泡拿鐵，結果驚為天人！因為無乳糖鮮奶本身就帶有自然甜味，與咖啡結合後，味道意外順口柔和，不必再額外加糖也能達到完美平衡。

為什麼無乳糖鮮奶比較甜？吳映蓉解釋，一般牛奶裡的主要糖份是乳糖 （lactose），它是一種「雙醣」，由葡萄糖+半乳糖組合而成。但在製作無乳糖鮮奶時，會先加入乳糖酶（lactase），把乳糖分解成「葡萄糖」和「半乳糖」的組合。雖然分解後糖的總量沒有增加，但因為葡萄糖和半乳糖的甜度比乳糖高，所以喝起來就會覺得更甜。這也是為什麼很多人第一次喝無乳糖牛奶時，會驚訝它比一般牛奶甜。

吳映蓉進一步說明，所謂乳糖不耐症，是指小腸缺乏乳糖酶，導致乳糖無法分解吸收，進入大腸後被細菌分解產氣，進而引起脹氣或腹瀉。因此，若喝牛奶會拉肚子，但又想喝拿鐵，可以試著改用無乳糖鮮奶，因為對於乳糖不耐症者而言，無乳糖鮮奶或許是一個友善的選擇。

吳映蓉也特別提及，雖然無乳糖鮮奶拿鐵非常好喝，但單喝無乳糖鮮奶時，覺得稍顯過甜，仍偏愛一般鮮奶的自然風味。不過，這次實驗找到「無乳糖甜拿鐵」的新喝法，也推薦給同樣愛喝拿鐵又怕腸胃不適的人，或可作為參考。

