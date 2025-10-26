自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「無乳糖拿鐵」不必加糖更香甜！ 乳糖不耐也能安心喝

2025/10/26 06:26

台灣營養基金會董事吳映蓉說，無乳糖鮮奶本身帶有自然甜味，與咖啡結合後，味道順口柔和，不必額外加糖也能達到完美平衡；情境照。（圖取自unsplash）

台灣營養基金會董事吳映蓉說，無乳糖鮮奶本身帶有自然甜味，與咖啡結合後，味道順口柔和，不必額外加糖也能達到完美平衡；情境照。（圖取自unsplash）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人因為乳糖不耐症或是不敢喝牛奶，只能放棄享用拿鐵咖啡。對此，台灣營養基金會董事吳映蓉於臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文分享，最近嘗試以無乳糖鮮奶來沖泡拿鐵，結果驚為天人！因為無乳糖鮮奶本身就帶有自然甜味，與咖啡結合後，味道意外順口柔和，不必再額外加糖也能達到完美平衡。

為什麼無乳糖鮮奶比較甜？吳映蓉解釋，一般牛奶裡的主要糖份是乳糖 （lactose），它是一種「雙醣」，由葡萄糖+半乳糖組合而成。但在製作無乳糖鮮奶時，會先加入乳糖酶（lactase），把乳糖分解成「葡萄糖」和「半乳糖」的組合。雖然分解後糖的總量沒有增加，但因為葡萄糖和半乳糖的甜度比乳糖高，所以喝起來就會覺得更甜。這也是為什麼很多人第一次喝無乳糖牛奶時，會驚訝它比一般牛奶甜。

吳映蓉進一步說明，所謂乳糖不耐症，是指小腸缺乏乳糖酶，導致乳糖無法分解吸收，進入大腸後被細菌分解產氣，進而引起脹氣或腹瀉。因此，若喝牛奶會拉肚子，但又想喝拿鐵，可以試著改用無乳糖鮮奶，因為對於乳糖不耐症者而言，無乳糖鮮奶或許是一個友善的選擇。

吳映蓉也特別提及，雖然無乳糖鮮奶拿鐵非常好喝，但單喝無乳糖鮮奶時，覺得稍顯過甜，仍偏愛一般鮮奶的自然風味。不過，這次實驗找到「無乳糖甜拿鐵」的新喝法，也推薦給同樣愛喝拿鐵又怕腸胃不適的人，或可作為參考。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中