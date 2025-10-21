健康網》「我懂的」比「別想太多」 心理師：更能安慰到人

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，有時不是要被開導，而是被理解；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當身邊的人情緒低落，我們總想幫他快點走出來，卻常在不知不覺中說出：「不要想太多」。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，這句看似安慰的話，其實可能讓對方更孤單。「別想太多」往往忽略了情緒背後真正的需求。有時不是要被開導，而是被理解；學會傾聽與陪伴，往往比急著安慰，更能讓人慢慢回到平靜。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，有時你會發現身邊的人變得安靜，不太說話，也笑得有點勉強。你可能會想關心他，卻不知道該怎麼開口。最常出現的開場大概是：「你還好嗎？」「最近怎麼那麼悶？」「需要休息一下嗎？」如果是很熟的朋友，還會拉到旁邊小聲問：「發生什麼事了？」

黃閎新提到，有些人會用聊天或開玩笑來化解氣氛，但當對方真的開始說出煩惱時，我們卻常常脫口而出：「唉，別想太多啦！」這句話聽起來像是在安慰，其實效果很看對方的個性與當下狀態。

黃閎新補充，多數時候，我們會說出這句話，是因為擔心對方太難過，想讓他快一點好起來，也想讓氣氛別那麼沉。但對當事人來說，這句話卻常像是被澆了一盆冷水。那一刻，他可能會覺得：「你根本不懂我。」

黃閎新說明，很多人以為安慰是要幫對方「想開一點」，但其實情緒上的需求並不全是「想被開導」。有時候只是希望有人能理解、能陪在身邊。大致來說，當人情緒低落時，通常有兩種需求。

黃閎新表示，一種是想被理解、被陪伴，這時最重要的就是傾聽，不評論、不急著給建議。另一種是想找人一起想辦法，那麼就可以問：「你希望我幫你出主意，還是先聽你說？」這樣的問法會讓對方覺得自己被尊重，也更容易打開心房。

黃閎新提醒，真正的安慰，不是要讓情緒消失，而是讓人覺得「被理解」。有時候一句「我懂，這真的很難受」比「不要想太多」更能安定人心。

