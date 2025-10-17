限制級
健康網》氣色差不只是睡不夠！ 中醫揭4原因 3方法改善
〔健康頻道／綜合報導〕臉色暗沉還有黑眼圈嗎？睡再多，臉色還是暗沉？黑眼圈超明顯，保養品也救不了？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，其實這些「氣色問題」，很多時候不是保養沒效，而是身體氣血、臟腑功能出問題！常見氣色不佳原因為氣血虧、肝鬱氣滯、脾胃失調、腎虛循環差。養好氣色可從規律作息、飲食清淡、每週運動做起。
周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」分享，常見氣色不佳的4原因：
●氣血虧：臉色蒼白、皮膚暗淡，常見於貧血或過度勞累。
●肝鬱氣滯：情緒壓力大，臉色蠟黃、眼周暗沉。
●脾胃失調：消化吸收差，肌膚乾燥、沒有光澤。
●腎虛循環差：黑眼圈明顯、整個人疲憊感重。
中醫調理好氣色的方法
1.中藥調理：依體質對症用藥（四物湯、逍遙散、參苓白朮散、六味地黃丸…）請務必由醫師診斷後開立，不要自行亂抓藥！
2.針灸養顏：足三里、合谷、三陰交等穴位，促進臉部氣血循環，改善蠟黃暗沉。
3.經絡按摩：迎香穴、太陽穴、印堂穴，每天輕輕按摩3分鐘，臉色會更紅潤。
4.草本養顏：珍珠粉＋白芷＋薏仁粉，製成草本面膜，幫助亮白與改善粗糙。
養好氣色的3件事
1.不熬夜，維持規律作息。
2.飲食清淡，少吃炸物與冰品。
3.每週運動，讓氣血流暢。
