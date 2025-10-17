健康網》耳膜破洞多數可自行癒合 醫：這情況要手術

耳鼻喉科醫師張邦彥提醒，若感到聽力變悶，就須小心可能耳膜破了洞。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕愛掏耳朵的人們注意！若用力不慎恐傷害耳膜，若感覺刺痛且聽力變弱，就有可能是創傷性耳膜破裂。不過醫師提醒，多數的破洞會自行修補，只要小心照護傷口即可。

耳鼻喉科醫師張邦彥在「耳鼻喉頭頸外科 張邦彥醫師」談到，曾經遇到一位因為耳朵發癢自行掏耳，突然一陣刺痛、聽力也變悶，檢查發現是創傷性耳膜破裂。

他緊張地問：「醫師，這樣不用馬上手術嗎？」其實，多數創傷造成的鼓膜破洞會自己長回來，只要好好照顧與追蹤即可。大型研究與總結告訴我們：大約 7成的破洞能自行癒合，這也是為什麼醫師常會先安排觀察與護理，而不是立刻手術。

張邦彥提出常見問題與解答。

●常見問題 1：通常多久會好？

多數小～中型破洞在3–6 週可閉合，常見的中位癒合時間約3到4 週。破洞越大、或有合併感染，癒合時間就越久。為了讓鼓膜順利癒合：保持乾耳（洗澡、游泳時須避免進水）、暫停掏耳、避免用力擤鼻；若醫師評估有感染會加上適當藥物。這些作法能提升自癒機會。

●常見問題 2：哪些情況比較「不容易自己長好」？

以下因素會降低自發癒合率或拖慢癒合速度，遇到時醫師多半會更密集追蹤，甚至提早介入處置：

1. 破洞很大（例如 >50% 鼓膜面積）

研究顯示，小破洞的癒合率可達 ~90%，但大破洞降至 ~50–60%，癒合時間也從 3 週多拉長到6–7 週。

2. 反覆或持續的中耳感染、進水。

感染會延遲甚至阻礙癒合，是最常見的「不癒合」原因之一。

3. 年紀較大、直接穿刺型外傷或不當處置（如耳內灌洗造成）。

有研究發現，年齡與破洞大小呈反向關係：年紀越大、破洞越大，愈不容易自行癒合；不當介入也會降低癒合率。

4. 邊緣型破洞、牽涉到聽小骨等結構。

這類型破洞癒合較慢或較不完全。

●常見問題 3：什麼時候需要考慮手術？

觀察 6–8 週仍未閉合、或早期就看到很大／邊緣型破洞、合併反覆感染、聽力持續受影響者，醫師可能會建議介入（例如安排鼓膜修補手術）。這些方式可縮短癒合時間，對於不癒合個案能提升成功率。

為什麼醫師多半先不開刀？張邦彥說明，因為大部分破洞會自己癒合，而手術本身也有風險與成本。國際研究回顧指出，創傷性破洞的自癒率在78–97%之間；因此合理做法是先以觀察＋正確照護為主，只有在「高風險不癒合」或「觀察後仍未癒合」的情況下，再評估介入。

