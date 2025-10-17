滿臉痘痘卻不能服A酸 光動力療法成功控制「爛痘」

33歲林女臉部長滿紅腫膿皰，以光動力治療兩次，膚況逐步改善。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者王捷／台南報導〕痘痘不只是青春期困擾，若治療不當恐引發肝功能異常等副作用。奇美醫院皮膚科醫師陳麒亘指出，光動力療法能有效改善無法服用A酸的痤瘡患者膚況，並強調專業診斷才是杜絕「爛痘」惡化關鍵。

33歲林女臉部長滿紅腫膿皰，一度因肝功能異常無法服用口服A酸，只能改以光動力治療兩次，膚況逐步改善，待肝功能穩定後重新服藥，終於擺脫痘痘困擾。陳醫師說，這類患者若未即時就醫，常因拖延導致炎症惡化、留下疤痕。

另一名26歲吳女因多囊性卵巢症候群反覆爆痘，臉部、胸前與背部均出現結節性囊腫。經確認無懷孕及禁忌症後，接受健保給付的口服A酸治療數月，皮膚出油減少、痘痘明顯消退，生活品質明顯提升。

陳醫師指出，痤瘡是一種與皮脂分泌過多、毛囊角化、微生物繁殖與免疫反應有關的慢性皮膚疾病，台灣盛行率逐年上升，女性患者比例高於男性。痤瘡影響外觀與自信，嚴重時甚至引發焦慮與憂鬱。

他提醒，治療痤瘡應依嚴重程度分級，包括外用藥、口服藥與光療。口服A酸雖療效最佳，但須由專科醫師監控肝功能與副作用。光動力療法可作為無法服用A酸者的替代方案，能抑制皮脂分泌、改善發炎。

陳醫師強調，民眾切勿自行購藥或以網紅偏方治痘，應由皮膚專科醫師依個人膚質與病況量身訂製療程，才能避免留下疤痕與色素沉澱，重拾健康膚況與自信外貌。

醫師提醒，痘痘非青春期專利，治療須專業診斷，切勿自行用藥。（奇美醫院提供）

