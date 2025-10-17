限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
滿臉痘痘卻不能服A酸 光動力療法成功控制「爛痘」
〔記者王捷／台南報導〕痘痘不只是青春期困擾，若治療不當恐引發肝功能異常等副作用。奇美醫院皮膚科醫師陳麒亘指出，光動力療法能有效改善無法服用A酸的痤瘡患者膚況，並強調專業診斷才是杜絕「爛痘」惡化關鍵。
33歲林女臉部長滿紅腫膿皰，一度因肝功能異常無法服用口服A酸，只能改以光動力治療兩次，膚況逐步改善，待肝功能穩定後重新服藥，終於擺脫痘痘困擾。陳醫師說，這類患者若未即時就醫，常因拖延導致炎症惡化、留下疤痕。
請繼續往下閱讀...
另一名26歲吳女因多囊性卵巢症候群反覆爆痘，臉部、胸前與背部均出現結節性囊腫。經確認無懷孕及禁忌症後，接受健保給付的口服A酸治療數月，皮膚出油減少、痘痘明顯消退，生活品質明顯提升。
陳醫師指出，痤瘡是一種與皮脂分泌過多、毛囊角化、微生物繁殖與免疫反應有關的慢性皮膚疾病，台灣盛行率逐年上升，女性患者比例高於男性。痤瘡影響外觀與自信，嚴重時甚至引發焦慮與憂鬱。
他提醒，治療痤瘡應依嚴重程度分級，包括外用藥、口服藥與光療。口服A酸雖療效最佳，但須由專科醫師監控肝功能與副作用。光動力療法可作為無法服用A酸者的替代方案，能抑制皮脂分泌、改善發炎。
陳醫師強調，民眾切勿自行購藥或以網紅偏方治痘，應由皮膚專科醫師依個人膚質與病況量身訂製療程，才能避免留下疤痕與色素沉澱，重拾健康膚況與自信外貌。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應