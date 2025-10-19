自由電子報
健康網》運動痠痛有解方！ 補給「這營養」抗炎、體力恢復快

2025/10/19 17:32

營養師科提斯表示，運動後補充富含Omega-3脂肪酸的食物如鮭魚等，可抑制促進發炎的荷爾蒙生成，而有抗發炎的效果；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕運動後是否經常感到痠痛，只能靠各種藥膏、貼布撐過疼痛期？營養師科提斯表示，運動會使肌肉損傷，尤其是強度較高、時間較長的運動，伴隨短暫提升發炎及氧化壓力，這是肌肉長大的必經過程，但也可能造成不舒服，甚至使人暫時無法運動。此時可補充Omega-3脂肪酸，有助抗發炎、抗氧化，還能提升肌肉對運動的適應性。日常飲食中，除魚油膠囊外，鯖魚、鮭魚、核桃、亞麻籽等食物也都富含。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文指出，運動後感到痠痛不只是努力的證明，也是變強的信號。想要讓身體趕快恢復不痠痛怎麼做？碰到痠痛期，他建議可補充Omega-3脂肪酸，因其可產生以下3作用，進而幫助體力恢復：

抗發炎：補充Omega-3脂肪酸會增加肌肉細胞膜上的DHA及EPA，抑制促進發炎的荷爾蒙生成，而有抗發炎效果。

抗氧化：Omega-3脂肪酸被發現有清除自由基的功能，可減少運動後血漿中脂肪過氧化物TBARS，以及過氧化氫誘導的淋巴球DNA損傷，顯示降低了氧化壓力。降低氧化壓力也同時調節前列腺素的生成，使得PGE2下降，PGE3上升，讓發炎反應「降溫」。

提升訓練效果：因Omega-3脂肪酸也是神經元神經末梢及髓鞘的組成成分，長期補充能增加神經元膜的DHA，促進神經肌肉發展，提升運動訓練的適應性。

除此之外，科提斯並建議日常飲食可攝取鯖魚、鮭魚、核桃、亞麻籽等食物，或是吃魚油膠囊，以獲得Omega-3脂肪酸，也可讓身體加速修復、提升訓練效果。

最後科提斯提醒，運動後別只靠休息，補充Omega-3脂肪酸可減少運動後的發炎及氧化壓力，促進恢復，並且提升神經肌肉對運動的適應性，進而讓運動訓練產生最好效果。

