自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

反映健康 5生物標記預測壽命：最大攝氧量入列

2025/10/17 15:49

有5種生物標記能用來預測壽命，例如最大攝氧量以及。圖為偵測最大攝氧量的儀器。（擷自X@hyponaqueen）

有5種生物標記能用來預測壽命，例如最大攝氧量以及。圖為偵測最大攝氧量的儀器。（擷自X@hyponaqueen）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然長壽並非1個線性概念，但有些人確實比其他人活得更長。有一些生物標記可用來預測自身壽命，因這些指標顯示人的身體健康狀況，包括發炎程度、代謝能力、心臟和肝臟狀況等。印度時報（TOI）指出，有5種生物標記能用來預測壽命。

第一種生物標記：載脂蛋白B（ApoB）。載脂蛋白B是1種血液蛋白，它包裹著血液中循環的危險低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）顆粒。透過載脂蛋白B測量，可了解可能形成動脈斑塊並導致心臟病的顆粒數量。載脂蛋白B比標準的低密度脂蛋白膽固醇 （LDL-C） 檢測更能預測心血管疾病風險。

胰島素抗性和第2型糖尿病患者載脂蛋白B水平較高。研究表明，載脂蛋白B水平升高的年輕人，在出現任何症狀之前就會出現心血管疾病和糖尿病。當載脂蛋白B保持在80毫克/分升以下時，心臟健康和更長的壽命是可以實現的，因為它有助於減少動脈斑塊的形成和代謝壓力。

將規律運動和健康飲食相結合，可以有效降低血液中的載脂蛋白B水平。

第二種生物標記：C反應蛋白（CRP）。肝臟會產生C反應蛋白，以應對身體的發炎反應。血液C反應蛋白水平長期升高，會導致各種慢性疾病，最終導致過早老化。C反應蛋白水平持續升高會導致組織損傷，從而縮短預期壽命。

研究表C反應蛋白水平持續升高的人，在老年時期往往會出現體能下降和認知能力下降。即使C反應蛋白水平只有略微升高，也會對健康老化造成影響。

透過飲食、壓力管理和體能訓練控制發炎，有助於維持較低的C反應蛋白水平，從而促進老年健康和延長壽命。

第三種生物標記：最大攝氧量（VO₂ Max）。最大攝氧量代表人劇烈運動時身體的峰值耗氧率，反映心血管健康水平。當人的最大攝氧量較高時，心肺功能就處於最佳狀態，因為它們能夠有效地將氧氣輸送到肌肉和器官。

研究表明無論體重如何，最大攝氧量較高的人壽命更長，且各種原因導致的死亡風險更低。跑步、騎乘和間歇訓練都可以有效提高最大攝氧量，從而透過改善心肺功能延長預期壽命。

第四種生物標記：空腹胰島素。空腹胰島素檢測可測定人數小時未進食後血液中的胰島素濃度。胰島素這種荷爾蒙可以調節血糖水平，同時維持正常的代謝功能。

空腹胰島素水平在2.6至5μIU/mL之間的人，胰島素敏感性更高，有助於預防糖尿病、心臟病、癌症和腦功能衰退。研究表明，空腹胰島素水平高於正常範圍，會導致多種慢性疾病風險，並縮短壽命。

均衡飲食、間歇性斷食、體重管理和規律運動相結合，有助於維持較低的空腹胰島素水平，從而延長預期壽命，改善健康狀況。

第五種生物標記：谷氨酰轉肽酶（GGT）。谷氨酰轉肽酶既能顯示肝功能，又能反映體內氧化壓力的程度。 谷氨酰轉肽酶水平升高會增加心臟和肝臟疾病的風險。

研究證明谷氨酰轉肽酶水平升高會直接增加致命後果的風險，導致心臟移植需求增加。當谷氨酰轉肽酶水平適度升高時，身體也會出現氧化壓力和發炎反應，加速老化和慢性疾病的進展。

健康的生活方式，包括適量飲酒、攝取抗氧化食物和控制體重，有助於降低谷氨酰轉肽酶水平，從而促進肝臟健康並延長壽命。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中