反映健康 5生物標記預測壽命：最大攝氧量入列

有5種生物標記能用來預測壽命，例如最大攝氧量以及。圖為偵測最大攝氧量的儀器。（擷自X@hyponaqueen）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然長壽並非1個線性概念，但有些人確實比其他人活得更長。有一些生物標記可用來預測自身壽命，因這些指標顯示人的身體健康狀況，包括發炎程度、代謝能力、心臟和肝臟狀況等。印度時報（TOI）指出，有5種生物標記能用來預測壽命。

第一種生物標記：載脂蛋白B（ApoB）。載脂蛋白B是1種血液蛋白，它包裹著血液中循環的危險低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）顆粒。透過載脂蛋白B測量，可了解可能形成動脈斑塊並導致心臟病的顆粒數量。載脂蛋白B比標準的低密度脂蛋白膽固醇 （LDL-C） 檢測更能預測心血管疾病風險。

胰島素抗性和第2型糖尿病患者載脂蛋白B水平較高。研究表明，載脂蛋白B水平升高的年輕人，在出現任何症狀之前就會出現心血管疾病和糖尿病。當載脂蛋白B保持在80毫克/分升以下時，心臟健康和更長的壽命是可以實現的，因為它有助於減少動脈斑塊的形成和代謝壓力。

將規律運動和健康飲食相結合，可以有效降低血液中的載脂蛋白B水平。

第二種生物標記：C反應蛋白（CRP）。肝臟會產生C反應蛋白，以應對身體的發炎反應。血液C反應蛋白水平長期升高，會導致各種慢性疾病，最終導致過早老化。C反應蛋白水平持續升高會導致組織損傷，從而縮短預期壽命。

研究表C反應蛋白水平持續升高的人，在老年時期往往會出現體能下降和認知能力下降。即使C反應蛋白水平只有略微升高，也會對健康老化造成影響。

透過飲食、壓力管理和體能訓練控制發炎，有助於維持較低的C反應蛋白水平，從而促進老年健康和延長壽命。

第三種生物標記：最大攝氧量（VO₂ Max）。最大攝氧量代表人劇烈運動時身體的峰值耗氧率，反映心血管健康水平。當人的最大攝氧量較高時，心肺功能就處於最佳狀態，因為它們能夠有效地將氧氣輸送到肌肉和器官。

研究表明無論體重如何，最大攝氧量較高的人壽命更長，且各種原因導致的死亡風險更低。跑步、騎乘和間歇訓練都可以有效提高最大攝氧量，從而透過改善心肺功能延長預期壽命。

第四種生物標記：空腹胰島素。空腹胰島素檢測可測定人數小時未進食後血液中的胰島素濃度。胰島素這種荷爾蒙可以調節血糖水平，同時維持正常的代謝功能。

空腹胰島素水平在2.6至5μIU/mL之間的人，胰島素敏感性更高，有助於預防糖尿病、心臟病、癌症和腦功能衰退。研究表明，空腹胰島素水平高於正常範圍，會導致多種慢性疾病風險，並縮短壽命。

均衡飲食、間歇性斷食、體重管理和規律運動相結合，有助於維持較低的空腹胰島素水平，從而延長預期壽命，改善健康狀況。

第五種生物標記：谷氨酰轉肽酶（GGT）。谷氨酰轉肽酶既能顯示肝功能，又能反映體內氧化壓力的程度。 谷氨酰轉肽酶水平升高會增加心臟和肝臟疾病的風險。

研究證明谷氨酰轉肽酶水平升高會直接增加致命後果的風險，導致心臟移植需求增加。當谷氨酰轉肽酶水平適度升高時，身體也會出現氧化壓力和發炎反應，加速老化和慢性疾病的進展。

健康的生活方式，包括適量飲酒、攝取抗氧化食物和控制體重，有助於降低谷氨酰轉肽酶水平，從而促進肝臟健康並延長壽命。

