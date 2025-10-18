自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》抗發炎又能降血壓 營養師教做「薑絲炒絲瓜」超下飯

2025/10/18 08:36

營養師陳冠蓉說，絲瓜所含葉酸、維生素C、植化素等營養，可促進膠原蛋白合成、抗發炎，有助血管暢通與代謝膽固醇，可說是非常營養的蔬菜。（資料照）

營養師陳冠蓉說，絲瓜所含葉酸、維生素C、植化素等營養，可促進膠原蛋白合成、抗發炎，有助血管暢通與代謝膽固醇，可說是非常營養的蔬菜。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕絲瓜是常見的食材，不僅營養豐富，清炒、煮湯都美味，口感也老少咸宜。營養師陳冠蓉分享，絲瓜富含水分、膳食纖維、鉀、維生素C等營養素，具助排便、降血壓、抗氧化等有益健康作用。推薦加入薑絲清炒，簡單懶人料理輕鬆做，還能吃到當季美味，下飯、營養又健康。

含維C助膠原蛋白合成

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典 」發文表示，絲瓜的營養亮點多，包括：水分多多的絲瓜每100克就含有約94.6克的水分、1克的膳食纖維，由此可知，多吃絲瓜對於改善便秘很有幫助。此外，絲瓜也含有豐富的鉀，有助利水、降血壓、消除水腫。另，其中所含葉酸、維生素C、植化素等營養，則可預防貧血、促進膠原蛋白的合成、抗發炎、增進血管暢通與代謝膽固醇，可說是非常營養的蔬菜。

陳冠蓉並推薦個人最愛的絲瓜料理方式，做法簡單又好吃，絲瓜的湯汁清甜、香氣四溢，拌飯一起吃，入口滑順又清爽。並提醒料理絲瓜時不需要加太多水，讓它自己釋放天然甜味，味道會更濃郁、更鮮美。

「絲瓜炒薑絲」簡單做

準備材料：絲瓜、薑、九層塔、橄欖油、鹽、水。

做法：

1.切薑絲、絲瓜削皮切塊備用。

2.在鍋中倒入一點橄欖油，放入薑絲炒香，加入切塊的絲瓜，再倒入約80-100cc的水。

3.蓋上鍋蓋悶煮2-3分鐘，絲瓜會飄散出香氣，掀開鍋蓋也會發現絲瓜的水分已釋放出來。

4.最後加入少許鹽巴、九層塔拌炒一下，就可以盛盤。

另，陳冠蓉說，從中醫角度來看，絲瓜具涼血解毒的功效，也適合體質燥熱、口乾舌燥、容易便秘的人食用。趁著絲瓜產季的尾聲，不妨炒一盤簡單的薑絲炒絲瓜，療癒全家人的胃。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中