健康網》抗發炎又能降血壓 營養師教做「薑絲炒絲瓜」超下飯

營養師陳冠蓉說，絲瓜所含葉酸、維生素C、植化素等營養，可促進膠原蛋白合成、抗發炎，有助血管暢通與代謝膽固醇，可說是非常營養的蔬菜。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕絲瓜是常見的食材，不僅營養豐富，清炒、煮湯都美味，口感也老少咸宜。營養師陳冠蓉分享，絲瓜富含水分、膳食纖維、鉀、維生素C等營養素，具助排便、降血壓、抗氧化等有益健康作用。推薦加入薑絲清炒，簡單懶人料理輕鬆做，還能吃到當季美味，下飯、營養又健康。

含維C助膠原蛋白合成

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典 」發文表示，絲瓜的營養亮點多，包括：水分多多的絲瓜每100克就含有約94.6克的水分、1克的膳食纖維，由此可知，多吃絲瓜對於改善便秘很有幫助。此外，絲瓜也含有豐富的鉀，有助利水、降血壓、消除水腫。另，其中所含葉酸、維生素C、植化素等營養，則可預防貧血、促進膠原蛋白的合成、抗發炎、增進血管暢通與代謝膽固醇，可說是非常營養的蔬菜。

陳冠蓉並推薦個人最愛的絲瓜料理方式，做法簡單又好吃，絲瓜的湯汁清甜、香氣四溢，拌飯一起吃，入口滑順又清爽。並提醒料理絲瓜時不需要加太多水，讓它自己釋放天然甜味，味道會更濃郁、更鮮美。

「絲瓜炒薑絲」簡單做

●準備材料：絲瓜、薑、九層塔、橄欖油、鹽、水。

●做法：

1.切薑絲、絲瓜削皮切塊備用。

2.在鍋中倒入一點橄欖油，放入薑絲炒香，加入切塊的絲瓜，再倒入約80-100cc的水。

3.蓋上鍋蓋悶煮2-3分鐘，絲瓜會飄散出香氣，掀開鍋蓋也會發現絲瓜的水分已釋放出來。

4.最後加入少許鹽巴、九層塔拌炒一下，就可以盛盤。

另，陳冠蓉說，從中醫角度來看，絲瓜具涼血解毒的功效，也適合體質燥熱、口乾舌燥、容易便秘的人食用。趁著絲瓜產季的尾聲，不妨炒一盤簡單的薑絲炒絲瓜，療癒全家人的胃。

