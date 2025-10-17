自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

醫界守護花蓮 衛福部長：災民3個月就醫免部分負擔、6個月免健保費

2025/10/17 14:40

醫師公會全聯會今天舉辦「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害 醫療界賑災募款分享記者會」。（記者邱芷柔攝）

醫師公會全聯會今天舉辦「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害 醫療界賑災募款分享記者會」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，衛福部長石崇良今（17日）出席「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害 醫療界賑災募款分享記者會」時表示，健保署已公告多項災區醫療補助措施，災民3個月內就醫可免部分負擔，此外光復、鳳林與萬榮3地區民眾自災害發生日起6個月內免繳健保費，相關費用將由賑災基金會善款支應，民眾無需申請即可享有。

石崇良指出，災後第一時間，花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院、北榮玉里分院及國軍花蓮醫院等立即前進災區成立臨時醫療站，協助受傷與慢性病藥物中斷的民眾，他也感謝醫師公會全聯會號召醫界投入賑災，不僅發起募款，更以實際行動守護災民健康。

石崇良說，截至10月16日，賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」募款金額已突破12億2593萬元，捐款筆數達30萬筆。所有善款將專款專用，優先用於罹難者慰助與家園支持方案，後續再投入生活重建與心理照護，讓災民能盡快恢復正常生活。

健保署長陳亮妤指出，災害發生後，健保署除開放「免卡就醫」與「免處方箋領藥」，也有「一站式服務站」協助災民補發健保IC卡。她特別感謝中華電信與東元電機支援，僅用半天完成系統測試、一天製作54張新卡，看到居民拿回身分證與健保卡時，讓同仁都很感動。

醫師公會全聯會理事長陳相國表示，為感謝醫護人員投入救援，他也代表全聯會致贈各家醫院10萬元慰問金，並對診療中斷的診所及光復鄉衛生所各捐贈5萬元，另提供等額電腦設備協助恢復運作，衛福部也已向賑災基金會爭取預算，針對在災區開診或提供醫療服務的院所給予診次獎勵。

陳相國說，花蓮災區復原之路漫長，仍需全社會持續關注與支持，醫師公會全聯會攜手玉山銀行、各縣市醫師公會及相關醫學會共同捐贈800萬元至衛福部賑災基金會專戶，不過實際上醫界捐款不只如此，私下的愛心捐款可能是這數字的2到3倍。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中