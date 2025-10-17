醫界守護花蓮 衛福部長：災民3個月就醫免部分負擔、6個月免健保費

醫師公會全聯會今天舉辦「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害 醫療界賑災募款分享記者會」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，衛福部長石崇良今（17日）出席「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害 醫療界賑災募款分享記者會」時表示，健保署已公告多項災區醫療補助措施，災民3個月內就醫可免部分負擔，此外光復、鳳林與萬榮3地區民眾自災害發生日起6個月內免繳健保費，相關費用將由賑災基金會善款支應，民眾無需申請即可享有。

石崇良指出，災後第一時間，花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院、北榮玉里分院及國軍花蓮醫院等立即前進災區成立臨時醫療站，協助受傷與慢性病藥物中斷的民眾，他也感謝醫師公會全聯會號召醫界投入賑災，不僅發起募款，更以實際行動守護災民健康。

請繼續往下閱讀...

石崇良說，截至10月16日，賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」募款金額已突破12億2593萬元，捐款筆數達30萬筆。所有善款將專款專用，優先用於罹難者慰助與家園支持方案，後續再投入生活重建與心理照護，讓災民能盡快恢復正常生活。

健保署長陳亮妤指出，災害發生後，健保署除開放「免卡就醫」與「免處方箋領藥」，也有「一站式服務站」協助災民補發健保IC卡。她特別感謝中華電信與東元電機支援，僅用半天完成系統測試、一天製作54張新卡，看到居民拿回身分證與健保卡時，讓同仁都很感動。

醫師公會全聯會理事長陳相國表示，為感謝醫護人員投入救援，他也代表全聯會致贈各家醫院10萬元慰問金，並對診療中斷的診所及光復鄉衛生所各捐贈5萬元，另提供等額電腦設備協助恢復運作，衛福部也已向賑災基金會爭取預算，針對在災區開診或提供醫療服務的院所給予診次獎勵。

陳相國說，花蓮災區復原之路漫長，仍需全社會持續關注與支持，醫師公會全聯會攜手玉山銀行、各縣市醫師公會及相關醫學會共同捐贈800萬元至衛福部賑災基金會專戶，不過實際上醫界捐款不只如此，私下的愛心捐款可能是這數字的2到3倍。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法