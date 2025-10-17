健康網》長庚醫療研討會 邀健保署長演說

研討會邀請衛福部健保署署長陳亮妤，主講「健保署數位轉型與政策發展趨勢」。（長庚提供）

〔健康頻道／綜合報導〕長庚醫療財團法人在10月17日，於林口長庚紀念醫院國際會議中心，舉辦「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」，以「醫療資訊平台化：轉型、整合與創新」為主軸，集結國內外重量級專家，深入探討如何運用數據整合與平台化技術，推動智慧醫療新格局，提升病人安全與醫療品質。

研討會上特邀衛生福利部中央健康保險署署長陳亮妤，主講「健保署數位轉型與政策發展趨勢」，剖析國家政策如何引領醫療產業革新。

請繼續往下閱讀...

國際講者方面，美國國家衛生研究院臨床資訊主任范揚政，分享美國透過「合格健康資訊網路」（QHINs）與「FHIR」標準，推動健康資料交換與互通性的實務經驗；前西澳衛生廳廳長Dr. Neale Fong，探討數位轉型對高階主管領導思維與營運策略的影響；美國思科（Cisco）安全平台與資安套件產品暨策略總監Tsailing Merrem，則帶來AI時代下醫療資安防禦的實務案例分享。

除了陳亮妤，也邀請多位國際講者與會。（長庚提供）

議程涵蓋多項醫療資訊關鍵議題，包括QHIN與FHIR應用、智慧醫院發展、醫療資安防護、電子病歷交換、數據中台於臨床之應用，以及品質指標系統等，全面展現長庚醫療體系在醫療數據治理與平台化整合的深耕成果。

長庚醫療體系長期致力以資訊創新推動智慧醫院認證與系統整合，並運用AI與數據中台技術，持續優化臨床決策與全人照護品質，期盼藉由此次研討會，能促進產、官、學、研多方交流，攜手共創以病人為中心的智慧醫療新紀元。

長庚醫療財團法人在10月17日，於林口長庚紀念醫院國際會議中心，舉辦「第17屆紀念王創辦人永慶先生醫療資訊研討會」。（長庚提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法