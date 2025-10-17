健康網》「鞭刑」有風險！醫：傷口感染是大事

關於台灣是否如新加坡，針對詐騙犯使用鞭刑，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇直言，若傷口感染，恐加重醫療體系負擔。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在昨（16）日，立委洪孟楷在臉書提出：借鏡新加坡，針對詐騙犯引入鞭刑，引發網友熱議。有人支持，也有人提出反對。除了人權以外，醫療面的風險也有人提出。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇以醫師的角度回應「請立法委員高抬貴手」並舉新加坡為例，鞭刑執行前須要由醫師在場，認可受刑人健康狀況可以承擔；且若在執行後，發生蜂窩性組織炎等傷害需手術，「是健保支付，還是要受刑人自己付？」

洪孟楷在臉書直言，應借鏡新加坡，針對詐騙犯人進行鞭刑，「針對詐騙犯用鞭刑，贊成請加一」。姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」提出看法：鞭刑不是只有當下，後面複雜傷口感染、蜂窩性組織炎、蓄膿要開刀者，「是我們健保承擔嗎？還是叫他自己付錢？」

請繼續往下閱讀...

新加坡法律規定，鞭刑必須有醫師在場並事前認定「身體狀況可承受」，過程中若醫師認為不宜繼續，必須即刻停止。

同時姜冠宇提醒，不要小看傷口軟組織感染，現在全球暖化，軟組織感染很容易掛掉的。「在醫院，傷口感染可是大事。」且假設醫師認為，受刑人當下能夠承擔，「結果後面人家傷口感染敗血症還抗藥菌掛了，怎麼辦？責任算誰的？」最後姜冠宇直言，「我們的認定、國情，恐怕跟新加坡不太一樣。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法