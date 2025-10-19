自由電子報
健康網》螃蟹熱量比飯少？ 營養師：吃錯部位膽固醇恐爆表

2025/10/19 07:36

好食課營養師李宜樺指出，螃蟹肉其實熱量並不高，想要大啖秋蟹不傷心血管，攝取時就要懂得挑部位、控份量。（資料照）

好食課營養師李宜樺指出，螃蟹肉其實熱量並不高，想要大啖秋蟹不傷心血管，攝取時就要懂得挑部位、控份量。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕又到了秋蟹肥美的季節，許多人也迫不及待地想要大快朵頤一番，但網路謠傳螃蟹熱量、膽固醇高，這是真的嗎？好食課營養師李宜樺（Anna）指出，其實螃蟹熱量並不高，1隻肉量甚至不到1碗飯的熱量。真正要注意的是蟹黃與蟹膏的膽固醇含量，1隻就飆破400毫克，大約等於兩顆蛋的膽固醇量。提醒想要大啖秋蟹不傷心血管，攝取時就要懂得挑部位、控份量。

李宜樺於臉書專頁「好食課」發文說明，其實1隻螃蟹熱量並不高，以1隻重量12兩（454公克）的螃蟹來說，實際上可食部分不到35%，以160克計算熱量，也只有195大卡，甚至不到一碗飯的熱量。但膽固醇仍需注意，1隻大約有474毫克，相當於2顆蛋的膽固醇含量。

對此，李宜樺說，若避開蟹黃、蟹膏，單純吃蟹肉，每100公克熱量只有53大卡；以12兩螃蟹肉大約90克來說，膽固醇也只有97毫克。至於蟹黃、蟹膏則要多加注意，每100公克蟹黃、蟹膏熱量約210- 240大卡，膽固醇則約為450-550毫克。雖然目前每日膽固醇上限（過去是建議低於300毫克）已被取消，但仍建議如果自身有高血脂問題，一天攝取膽固醇量仍應低於300毫克，能避開蟹黃、蟹膏，單吃蟹肉最好。

另，李宜樺補充說明，常聽人說紅蟳、沙母、沙公，其實這些螃蟹的學名都是「鋸緣青蟹」，只是依據性別、有無交配而有這麼多俗名。此外，一般認為是蟹黃的地方，不見得是螃蟹的卵或精子，而是螃蟹的肝胰臟。沙公腹部偏兩側處呈白色或灰綠色處才是蟹膏，也等於是牠的副性腺（精囊）與精液；而沙母的蟹黃，則包含了橘黃色的卵巢與卵細胞，以及黃色的肝胰臟。

