健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》不靠整形也能變漂亮！ 醫揭「這樣呼吸」臉型更立體

2025/10/17 13:27

台北慈濟耳鼻喉睡眠專科醫師許瑛倢表示，一般成人每分鐘呼吸約12-20次、一天大約2萬次，這個看似自然而然的動作，其實正在形塑你的臉；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近百萬YouTuber Joeman「開箱自己」，分享做過哪些醫美，引起熱烈討論。對此，台北慈濟耳鼻喉睡眠專科醫師許瑛倢表示，影響外貌的因素不只有醫美，其實呼吸方式也在默默改變你的臉型。若長期習慣以口呼吸，易導致臉型變長與下巴後縮、齒列不正、駝背等情況，進而造成顏面骨骼影響。想要讓臉型更立體，下巴線條更緊實，提醒應從正確用鼻呼吸開始。

許瑛倢於臉書專頁「許瑛倢醫師 好呼吸好睡眠」發文指出，影響一個人的外表有兩大因素：基因與後天環境。基因我們無法改變，但在後天因素裡，有一件事你一天會做2萬次，那就是「呼吸」。一般成人每分鐘呼吸約12-20次、一天大約2萬次。但你知道嗎？這個看似自然而然的動作，其實正在形塑你的臉。

許瑛倢進一步說明，想變美，應該先從正確呼吸開始。你是用鼻子呼吸？還是嘴巴呼吸？長期用口呼吸，會對顏面骨骼帶來以下明顯影響：

臉型變長、下巴後縮：長期嘴巴開開呼吸的人，臉部肌肉支撐下降、上顎牙弓變窄，因此臉會變長、下巴變後縮；這種臉型又被稱為「腺樣體面容（adenoid face）」。

舌頭位置太低：理想狀態下，舌頭應該輕貼上顎，提供對上顎骨向外、向前的支撐力，幫助上顎骨發展。但若舌頭長期懸空或位於低位，便容易造成上顎窄縮，進一步造成牙齒沒地方可以整齊排列而導致齒列不正。

姿勢代償：身體為了讓空氣更容易從口腔或咽喉進入，會不自覺地調整頭部和身體的相對位置。因此，長期以口呼吸會出現頭部前傾和駝背等姿勢變化。

許瑛倢說，想像一下，長臉+下巴後縮+牙齒不整齊還駝背的形貌，自然是與「美」有點距離。然而日常小小的改變，就能帶來大大的不同；想變美，只要從正確的呼吸方式—鼻呼吸開始，不只能改善打呼與睡眠品質，還能讓臉型更立體、下巴線條更緊實。

