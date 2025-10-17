健康網》前健保署長投書解健保困境「自付額提高」入列

前健保署長李伯璋投書國際期刊，除了談到現行制度造成的困境，也談解決大方向。（資料照、記者塗建榮攝）



〔健康頻道／綜合報導〕近期有關醫護過勞，以及健保制度的改革相關討論熱烈，各界皆提出自身經驗或國外制度，試圖找出改善方向。前健保署長、台北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋與多位共同作者，以「台灣醫療體系的系統性壓力與迫切改革需求」（Systemic strains and reform imperatives in Taiwan’s health-care syetem）投書國際期刊《刺胳針》（The Lancet）詳細分析目前醫界的困境，並提出多項改革措施。

李伯璋提出下列主要問題：

1. 論件計酬制度：文中認為，我國採行的「按件計酬」（fee-for-service）模式雖能鼓勵服務量，但也導致醫療院所偏重「數量」而非「品質」。醫師為了收入被迫增加開藥與檢驗次數，造成醫療資源被過度消耗。這種制度雖促進了全民健保的高可近性（low co-payment, high accessibility），但也引發了「過度使用」與「醫師過勞」的惡性循環。

2. 全民健保雙面刃：同時提到，台灣的低自付額制度使民眾能輕易就醫，形成高就診率與高醫師病患比。這一方面代表全民健康覆蓋的成功，另一方面卻讓醫療體系承受龐大壓力。民眾的「醫療濫用」導致醫師負擔過重，進一步影響醫療品質與病人安全。

3. 醫療人力長期短缺：作者以數據指出：台灣每千人僅有2.39位醫師，遠低於日本（2.60）、南韓（2.51）與OECD平均（3.66）。護理人力也相對不足，以台灣醫學會統計，台灣護理人力為每千人3.33人（實際應為8人），對照日本12.10人、OECD平均9.66人，差距甚大。

超過1/3醫師每週工作超過60小時，半數以上參與績效給付（P4P）者未能實際領到獎金，甚至部分醫師需分攤虧損。長工時與不公平報酬導致倦怠與離職潮，進一步惡化人力缺口。

4. 制度面改革停滯：文章強調，台灣的健保改革多年來多著重於「費用計算」或「點值調整」，缺乏結構性思維。當前挑戰不僅是財務壓力，更是「制度永續性」與「醫療專業韌性」的危機。若不重新分配工作量、調整激勵機制與合理共擔成本，將可能削弱全民健保的長期可持續性。

最後，談到健保改革，李伯璋主張，改革應「超越報酬公式修補」，聚焦下列大方向：

●重新平衡工作負荷（Rebalancing workload）：透過合理的分工與數位化支援，減輕臨床醫師的行政負擔；強化基層醫療與社區照護體系，降低大醫院過度集中現象。

●對齊金錢與非金錢誘因（Aligning incentives with value-based care）：從「按件計酬」轉向「以價值為基礎的照護」（value-based care）；將績效獎勵與照護品質、病人滿意度、長期健康結果連結。同時給予職業滿意度與專業成就的非金錢誘因，例如教育支持、職涯發展與心理健康保障。

●導入理性共同負擔成本（Rational cost-sharing）：適度提高自付額，或設計分級共擔制度，抑制不必要就醫；透過公共教育提升民眾對「醫療資源有限性」的理解，促進責任型就醫行為。

最後李伯璋提醒，只有將「永續性」（sustainability）納入制度設計核心，台灣的全民健保才能在面對人口老化、醫療科技成本上升與疫情等未來危機時維持韌性與公平。

