2成中年女性陷代謝症候群 更年期靠「F4」活出新狀態

婦產科醫學會秘書長黃建霈（右3）表示，更年期不是疾病，而是身體轉換的過程，

若能從生活習慣著手，就能遠離代謝症候群，活得健康又快樂。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內45至55歲女性約有兩成罹患代謝症候群，顯示荷爾蒙變化已成中年女性健康的隱形風險。每年10月18日是「世界更年期日」，今（2025）年主題為「生活習慣醫學」（Lifestyle Medicine），國民健康署也提出「F4」生活守則響應，盼透過均衡飲食（Food）、規律運動（Fitness）、愉快心情（Feeling）與朋友支持（Friend），幫助女性在更年期依然健康有活力。

婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，更年期是女性人生三大重要階段之一，與青春期、懷孕期並列，「更年期不是疾病，而是身體轉換的過程」。他提醒，更年期女性若能從生活習慣著手，就能遠離代謝症候群，活得健康又快樂。

請繼續往下閱讀...

黃建霈分享國健署提出的「F4」生活守則：

一、Food：少油、少鹽、減糖，多蔬果與蛋白質、鈣質。

二、Fitness：每週運動150分鐘以上，結合伸展與肌力訓練。

三、Feeling：培養興趣、緩解壓力、維持良好睡眠。

四、Friendship：建立支持網絡，透過閨密互動與社群活動減壓。

國健署署長沈靜芬指出，女性進入更年期後，由於雌激素下降，常出現熱潮紅、失眠、腰圍變粗、血脂異常等問題，若同時有血壓、血糖、血脂三高現象，更易引發心血管疾病與糖尿病等慢性病。國健署自2022年推動「代謝症候群防治計畫」，至今已有逾3100家診所、5200位醫師參與，協助44萬人進行健康管理。

追蹤結果顯示，在45至55歲女性中，近三成五的代謝症候群指標獲改善，約一成五成功緩解為非代謝症候群，「只要及早介入、改變生活型態，就能穩定控制更年期代謝變化，讓人生2.0階段更健康。」

開業醫師陳建銘分享，更年期女性脂肪代謝易失衡，壞膽固醇與三酸甘油脂上升、體型改變。以他診所為例，追蹤850位45至55歲女性，其中303人符合代謝症候群，比例達三成。台灣女人連線常務理事黃淑英呼籲，政府應強化對更年期婦女的健康支持與生活規劃協助，「更年期不只是生理變化，更是人生的新起點。」

國健署也提醒，女性可善用成人預防保健服務及「健康九九+網站」更年期保健館，查詢手冊、影音與懶人包資源，從吃、動、心三面向全面管理健康，讓更年期成為人生升級的開始。

