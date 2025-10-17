5種食物有助於延緩心血管阻塞 保護心臟健康

專家指出，多食用十字花科蔬菜，例如白菜、甘藍、花椰菜，能延緩心血管阻塞。（圖取自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕心臟病發作是由於3條冠狀動脈或其分支中的任何1條突然阻塞，導致供應心肌的血液中斷所引起。對此印度時報（TOI）指出，有5種食物有助於延緩心血管阻塞進展和減緩進一步的動脈阻塞發展。

第一種食物：甜菜根。甜菜富含膳食硝酸鹽，人體可以將其轉化為一氧化氮。一氧化氮有助於擴張心血管，改善血流，並降低動脈壁的剪應力（shear stress）。剪應力是1種應力，定義為單位面積上所承受的力，且力的方向與受力面平行。

第二種食物：核桃。核桃富含α-亞麻油酸（植物ω-3脂肪酸），以及抗氧化劑和多酚。這些化合物有助於減少低密度脂蛋白（壞膽固醇）的氧化，而低密度脂蛋白的氧化是斑塊形成的關鍵。

另外美國國立衛生研究院發表的一些研究表明，攝取核桃可以改善內皮功能（血管內壁反應能力）。

第三種食物：十字花科蔬菜的微型蔬菜。微型蔬菜指的是通常在幼苗階段就被收穫食用的蔬菜。而十字花科是指白菜、甘藍、花椰菜等屬於十字花科的植物。

這類植物富含蘿蔔硫素和其他異硫氰酸酯，這些強效化合物能夠活化細胞抗氧化防禦系統，也有助於減少血管壁發炎，而發炎是斑塊形成的關鍵因素。

第四種食物：富含脂肪的魚類。富含脂肪的魚類含有EPA及DHA，兩者都是長鏈Omega-3脂肪酸，可降低三酸甘油酯，減輕血管發炎。

第五種食物：黑可可。黑可可富含黃烷醇，能夠促進一氧化氮生成，降低血小板黏性，並改善內皮功能。

另外一些小型人體研究表明，食用可可後血管擴張可得到改善。

