健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

視力模糊一眼動不了 5旬男以為中暑竟是中風

2025/10/17 12:17

黃男左眼可正常轉動，但右眼眼球（紅圈處）卻偏向一邊，經檢查確認是左側腦幹中風。（員榮醫療體系提供）

黃男左眼可正常轉動，但右眼眼球（紅圈處）卻偏向一邊，經檢查確認是左側腦幹中風。（員榮醫療體系提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名50多歲長時間在烈日下工作的黃姓男子，上（9）月午休後醒來突然發現視力模糊頭暈，他以為中暑，到員榮醫療體系員榮醫院求診，結果是缺血性腦中風。神經內科醫師陳彥秀提醒民眾，眼球活動無力、單側眼皮下垂、看東西模糊或複視，可能是腦中風警訊，千萬不要輕忽，以免錯過黃金治療時間。

黃先生說，他因工作關係，得長期曝曬在大太陽下，十分疲累。當時回到家休息，覺得睡一覺就好，結果睡到傍晚才醒來，醒來後發現看東西模糊不清楚；他自認是天熱過熱，中暑引起，但太太發現他「眼睛歪斜」，他才到員榮急診處就醫。

黃男經檢查發現，右眼眼球偏向外側，無法往內側移動，左眼活動正常。四肢肌力正常，沒有嘴歪的情況，說話清楚，患者還出現頭暈情況。視力因眼睛無法對焦，會造成視力模糊、步態不穩，才會頭暈。隨即接受MRI（磁振造影）影像檢查，發現患者腦幹有一個小病灶，證實是缺血性腦中風。

陳彥秀表示，後續治療則包含服用抗血小板或抗凝血藥物來預防再次中風，後續配合復健改善。他說，許多人以為中風一定會出現手腳無力、嘴角歪斜等症狀，但中風的表現多樣化，需要緊急就醫，由專業醫生來評估，才能接受最及時的治療。

以黃姓患者為例，一隻眼睛活動正常，但另一隻眼睛卻無法往內側移動。這樣突然發生的情況，除中風外，還需要考慮其他原因，如糖尿病相關的血管病變，神經免疫性疾病例如重症肌無力，多發性硬化症，泛視神經脊髓炎等。黃先生治療後已順利出院，持續規則服藥與追蹤，目前恢復良好。

