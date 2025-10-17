自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

7旬婦多處脊椎骨折竟因骨質疏鬆 手術治療不痛了

2025/10/17 11:36

聖馬爾定醫院骨科醫師黃立人提醒，嚴重骨質疏鬆可能增加壓迫性骨折風險。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院骨科醫師黃立人提醒，嚴重骨質疏鬆可能增加壓迫性骨折風險。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕78歲陳女士3個月前因車禍導致下背疼痛，急診檢查為背部挫傷就返家休養，服藥不見好轉，還以為只是閃到腰，尋求傳統整脊療法未改善，就醫拍X光、核磁共振檢查，才發現第2腰椎及第8、第10胸椎出現壓迫性骨折，到聖馬爾定醫院就醫，骨科醫師黃立人診斷為骨質疏鬆壓迫性骨折，經接受飛梭椎體成形術治療改善疼痛，她直呼宛如重獲新生。

黃立人近1週收治3名70歲以上女性患者，像陳女士一樣，3人有嚴重骨質疏鬆，因長期背痛診斷出多處椎體壓迫性骨折，初期症狀常被誤認是肌肉拉傷或退化性腰背痛，直到接受精密影像檢查，揭露骨折真相。

黃立人說，當骨密度大幅下降，骨頭出現像蜂窩般空隙而變得脆弱時，即使只是輕微跌倒、彎腰、搬重物，甚至打個噴嚏，都可能造成椎體塌陷，引發劇烈背痛，影響行動能力；胸腰椎需承擔上半身重量，是骨質疏鬆壓迫性骨折最常見部位，高齡女性停經後荷爾蒙變化、肌力下降與平衡感變差，更容易跌倒受傷，形成惡性循環。

黃立人表示，輕度壓迫性骨折透過臥床休息、止痛藥物與骨質補充治療，但如果嚴重疼痛或出現多節骨折，建議進行「椎體成形術」（俗稱灌骨漿手術），能快速穩定骨骼、緩解疼痛、促進恢復，縮短臥床時間。

黃立人建議，今年健保大幅放寬骨鬆藥物給付標準，骨質疏鬆症患者且合併糖尿病、類風濕性關節炎或長期使用類固醇等高風險因子者，應提早接受治療，減少骨折風險，日常也應注重均衡飲食、適度曬太陽、維持規律運動，強化骨質與肌力，降低跌倒與骨折的風險。

聖馬爾定醫院骨科醫師黃立人呼籲，民眾出現骨質疏鬆症狀，應儘早就醫檢查、治療。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院骨科醫師黃立人呼籲，民眾出現骨質疏鬆症狀，應儘早就醫檢查、治療。（聖馬爾定醫院提供）

