健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》秋冬流感高峰來襲！「鼻噴式疫苗」防禦病毒免挨針

2025/10/17 11:20

食藥署表示，今年核准1款活性減毒疫苗以鼻噴方式接種，由專業醫護人員將疫苗噴入鼻腔，透過黏膜吸收誘發局部與全身性免疫反應。（資料照）

食藥署表示，今年核准1款活性減毒疫苗以鼻噴方式接種，由專業醫護人員將疫苗噴入鼻腔,透過黏膜吸收誘發局部與全身性免疫反應。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕流感是由流感病毒引起的傳染性呼吸道疾病，具有明顯的季節性與週期性特徵。雖然臺灣全年皆可能出現病例，但疫情高峰多集中於秋冬季。對於65歲以上長者、幼童、孕婦、免疫功能低下或慢性病患者等高風險族群，罹病後更容易出現嚴重併發症，甚至可能致命。預防流感最有效的方法就是接種流感疫苗。根據疾病管制署統計，確診病例與死亡個案中，超過九成未接種當季流感疫苗，顯示疫苗對降低重症與死亡風險方面具有關鍵保護作用。

多元疫苗技術，選擇更多元

流感疫苗可分為「去活化疫苗」與「活性減毒疫苗」，其中去活化疫苗又可依製程區分為「雞胚胎蛋製程疫苗」與「細胞培養製程疫苗」兩種。雞胚胎蛋製程是將流感病毒注入雞胚胎尿囊中繁殖，再經去活化與純化製成疫苗，產量穩定，但不適用於對蛋過敏者。細胞培養製程利用哺乳動物細胞作為宿主，病毒在細胞中繁殖後去活化及純化後製成疫苗，製程中未使用雞胚胎蛋，無卵蛋白殘留，適合對蛋過敏者使用。

今年食品藥物管理署（下稱食藥署）核准了一款活性減毒疫苗，以鼻噴方式接種，由專業醫護人員將疫苗噴入鼻腔，透過黏膜吸收誘發局部與全身性免疫反應。但該疫苗不適用於免疫功能低下者，且因同樣採用雞胚胎蛋培養，亦不適用於對蛋過敏者。疫苗技術的持續進步與多元化，讓民眾在秋冬預防流感侵襲時，時擁有更多選擇。

無論流感疫苗採何種形式，食藥署均對其品質嚴格把關。每批疫苗皆須通過文件審查與品質檢驗，合格後核發「藥物檢查證」才可配送至各醫療機構。民眾可安心接種，有效提升對流感的防護力。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1048期

