彰化縣府男性處長突心肌梗塞 「神隊友」衛生局長救回

彰化縣政府1名處長最近在縣府開主管週報會議上突然心肌梗塞，幸好「神隊友」發現合力把他從鬼門關前救回，驚險萬分。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕公務太操勞？鬼門關前驚魂一刻！彰化縣府一名50多歲的男性處長是事務官，他上週在縣府會議室等開主管週報會時，突然臉色慘白、全身冷汗直流，整個人瞬間癱軟在椅子上，還好現場有「神隊友」擁有醫師執照的衛生局長葉彥伯一眼判斷懷疑心肌梗塞，消防局長施順仁更是立刻出手，和幾名「壯丁」處長合力抬椅救人，火速把人抬下樓，送彰基成功搶回一條命。

這起驚魂事件發生在上週二（7日）下午，當時縣府一級主管齊聚3樓會議室，準備開例行性的週報。約下午2點55分，坐在主桌側邊的男處長突然往後一仰，整個人癱軟無力，旁邊女處長見狀，馬上呼喊支援，葉彥伯衝上前查看，發現他全身冷汗、胸悶、頭暈、脈搏微弱，當場警覺不妙，立刻請人撥打119送醫。

救護車火速趕抵，但下一關更難：「怎麼把人抬下3樓？」施順仁當機立斷展現消防本色，帶頭把癱軟的處長連人帶椅一起搬運，和在場幾位「壯丁」官員合力抬下樓梯。眾人小心翼翼地走下樓中樓的階梯抬到電梯，到了1樓再一路快步衝到縣府中庭前大門口，這時候，救護人員早已在外等候，接手後火速送往彰化基督教醫院急診搶救。

當天下午3點18分抵達彰基急診，心電圖檢查診斷，處長果然是心肌梗塞，一條大動脈已100%阻塞，另一條也塞了7成，院方先給藥，並於下午3點43分送進心導管室由醫師立刻為他裝設支架，於下午3點57分成功放置心臟支架，成功把人從鬼門關前拉回來。病發當天先裝一支，前天（15日）再裝第2支，據了解，目前他恢復良好，預計今天就能轉往普通病房休養。

彰基心臟內科團隊23位醫師，24小時執行心導管手術，加上心臟外科有7位醫師可以做手術的救援，堪稱堅強醫療團隊。

彰化縣政府每週二下午例行性在縣府大樓3樓會議室召開主管週報，由縣府王惠美親自主持，與一級主管們開會討論縣政。（記者張聰秋攝）

