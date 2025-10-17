自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

彰化縣府男性處長突心肌梗塞 「神隊友」衛生局長救回

2025/10/17 11:18

彰化縣政府1名處長最近在縣府開主管週報會議上突然心肌梗塞，幸好「神隊友」發現合力把他從鬼門關前救回，驚險萬分。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府1名處長最近在縣府開主管週報會議上突然心肌梗塞，幸好「神隊友」發現合力把他從鬼門關前救回，驚險萬分。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕公務太操勞？鬼門關前驚魂一刻！彰化縣府一名50多歲的男性處長是事務官，他上週在縣府會議室等開主管週報會時，突然臉色慘白、全身冷汗直流，整個人瞬間癱軟在椅子上，還好現場有「神隊友」擁有醫師執照的衛生局長葉彥伯一眼判斷懷疑心肌梗塞，消防局長施順仁更是立刻出手，和幾名「壯丁」處長合力抬椅救人，火速把人抬下樓，送彰基成功搶回一條命。

這起驚魂事件發生在上週二（7日）下午，當時縣府一級主管齊聚3樓會議室，準備開例行性的週報。約下午2點55分，坐在主桌側邊的男處長突然往後一仰，整個人癱軟無力，旁邊女處長見狀，馬上呼喊支援，葉彥伯衝上前查看，發現他全身冷汗、胸悶、頭暈、脈搏微弱，當場警覺不妙，立刻請人撥打119送醫。

救護車火速趕抵，但下一關更難：「怎麼把人抬下3樓？」施順仁當機立斷展現消防本色，帶頭把癱軟的處長連人帶椅一起搬運，和在場幾位「壯丁」官員合力抬下樓梯。眾人小心翼翼地走下樓中樓的階梯抬到電梯，到了1樓再一路快步衝到縣府中庭前大門口，這時候，救護人員早已在外等候，接手後火速送往彰化基督教醫院急診搶救。

當天下午3點18分抵達彰基急診，心電圖檢查診斷，處長果然是心肌梗塞，一條大動脈已100%阻塞，另一條也塞了7成，院方先給藥，並於下午3點43分送進心導管室由醫師立刻為他裝設支架，於下午3點57分成功放置心臟支架，成功把人從鬼門關前拉回來。病發當天先裝一支，前天（15日）再裝第2支，據了解，目前他恢復良好，預計今天就能轉往普通病房休養。

彰基心臟內科團隊23位醫師，24小時執行心導管手術，加上心臟外科有7位醫師可以做手術的救援，堪稱堅強醫療團隊。

彰化縣政府每週二下午例行性在縣府大樓3樓會議室召開主管週報，由縣府王惠美親自主持，與一級主管們開會討論縣政。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府每週二下午例行性在縣府大樓3樓會議室召開主管週報，由縣府王惠美親自主持，與一級主管們開會討論縣政。（記者張聰秋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中