跨越世代的理解關懷 台南官田國中生「以身試老」

2025/10/17 10:21

視力退化體驗模糊世界。（麻豆新樓醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台灣進入高齡化社會，「我們都會變老」，為了讓年輕一代體會高齡長者的生活日常，進而提升對長者關懷與尊敬，台南官田國中和麻豆新樓醫院設計了別具教育意義的「以身試老」活動，讓學生體驗長者生活的不便利，寓教於樂促進世代間的理解與共融。

麻豆新樓醫院高齡友善小組與社區健康中心為國中生設計一系列沉浸式體驗關卡，包括「模糊世界」、「舉步艱難」、「鴉雀無聲」及「麻木不仁」，讓學生穿戴模擬裝置可限制視覺的老花眼鏡、增加負重與限制關節活動的護具等，再去接受挑戰任務，以親身體驗長者在日常生活中面臨的不便和困難，像是視力模糊、行動遲緩、手部靈活降低等。

這原本平常看似簡單的動作，學生在穿戴裝置後變得極為困難與耗力、耗時，深刻體會到長輩平時的辛苦。陳姓學生說，活動啟發年輕人主動關心家中長輩，進而關懷社區長者，體現「老吾老以及人之老」的精神。

醫院與校方攜手培養共融社會，麻豆新樓醫院副院長唐秋敏說，醫院也肩負起社區教育的責任，希望透過「以身試老」體驗式教學，讓年輕人在心中種下尊重與關懷的種子，為打造一個友善、共融的高齡社會共同努力。

校長敬世龍表示，「以身試老」是最好的生命教育課，它不僅讓學生學習到如何更有耐心地陪伴長輩，也讓他們反思未來自身的健康生活方式。

學生體驗聽力減退。（麻豆新樓醫院提供）

手部靈活降低體驗，才知長者在生活上的不便利。（麻豆新樓醫院提供）

台南官田國中和麻豆新樓醫院設計了別具教育意義的「以身試老」活動，讓學生體驗長者生活的不便利。（官田國中提供）

