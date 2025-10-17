限制級
竹縣首批「心理健康急救員」 打造綿密心理支持網路
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣首批「心理健康急救員」共24名，近日接受連續2天的培訓後將通過認證誕生，他們當中有15人原就是長期照護管理中心的第一線長照服務員，另有9人是社區心理衛生中心的專業工作者，希望因此為民眾打造出更綿密且可近的心理健康支持網絡，進而構築完整的社會安全網，提升新竹縣民身心健康度。
縣府表示，現在人普遍過勞、生活壓力過大，以致心理健康很容易失衡，有時甚至需要「心理CPR」的及時援助。因此縣府衛生局社區心理衛生中心結合長照管理中心合辦「心理健康急救員訓練計畫（Mental Health First Aid）」課程，導入「心理健康急救標準課程」，系統性地培訓前述「心理健康」的急救種子人員，期望能有效提升早期辨識、及時應對以及適切轉介，補強目前自殺防治跟推動心理健康的服務量能。
首梯課程培訓認證共24人參加，15人是長照中心的長照服務員，9人則來自社區心理衛生中心，希望藉由跨局處協力、社區夥伴共同參與，為新竹縣民打造更綿密且可近的心理健康支持網絡，進而構築更完整的社會安全網，守護鄉親的身心健康。
課程內容走實務導向，採用衛福部跟專家學者研議後公私協力引入國內的「傾、聽、給、鼓、勵（ALGEE）」5步驟模式，結合模擬演練跟評量認證，特別強化因應方式，最後希望這批通過認證的「心理健康急救員」為社區所用，成為社區支持點跟自殺防治網絡的延伸。
