健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

台灣30萬失智人口不斷攀升 營養師：MIND飲食預防

2025/10/17 09:58

降低失智風險，應限制紅肉、油炸食品與高糖食物。（記者許麗娟攝）

降低失智風險，應限制紅肉、油炸食品與高糖食物。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣目前約有超過30萬名失智症患者，隨著人口老化，預估在未來20年內數字將倍增，營養師提醒從飲食習慣與生活型態下手，多吃能促進腦神經功能的食物，以及適度運動和良好睡眠等，才能有效降低失智風險。

醫學研究顯示，失智症與腦部神經細胞退化有密切關係，而營養攝取在大腦健康維持中扮演了重要角色。均衡的飲食不僅能提供能量，更能保護腦部免受氧化壓力與慢性發炎的傷害。尤其是地中海飲食和「MIND飲食（結合地中海與得舒飲食）」，在國際研究中被證實與降低失智症發生率有關。

高雄市立凱旋醫院林鑾珍營養師指出，這類飲食模式強調攝取大量蔬果、全穀物、堅果、橄欖油，以及適量魚類，並限制紅肉、油炸食品與高糖食物。富含Omega-3脂肪酸的魚類能促進腦部神經功能，抗氧化物如維生素C、E及多酚類化合物則能減緩腦部老化。此外，維生素B群對維持神經傳導物質的合成十分重要，葉酸與維生素B12缺乏甚至可能與認知功能下降有關。

台灣營養學會呼籲，日常飲食應避免過度依賴加工食品與高糖飲料，因為這些食物容易造成血糖與膽固醇異常，增加心血管疾病與腦部退化的風險。多攝取深色蔬菜、莓果類與綠茶等含豐富抗氧化物的食材，有益維持腦部健康。

除了飲食內容，飲食習慣與生活型態同樣重要，建議長者保持規律進食，避免營養不良；並搭配適度運動、良好睡眠以及社交活動，能有效降低失智症的發生率與惡化速度。

