抽血cc減少又省時 南投醫院優化自動化檢驗系統

衛福部南投醫院啟用自動化檢驗系統，可整合多項檢驗，讓病人所需抽血量減少。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕為提升南投醫療品質，衛生福利部南投醫院近期全面升級醫事檢驗科空間與軟硬體設施，啟用媲美醫學中心等級的「全自動化檢驗系統」，大幅提升檢驗效率與精準度，其中新引進的全自動分析儀，可整合多項檢驗，讓病人所需抽血量減少，有效降低對兒童與長者造成的不適，也減少檢驗耗材，實踐環保減碳理念，落實ESG綠色醫療責任。

南投醫院表示，臨床檢驗在疾病診斷與治療中扮演關鍵角色，為強化檢驗作業品質與效率，該院導入包括自動化軌道、全自動生化、免疫分析儀、血球數位影像處理系統與自動化核酸分析儀等高階儀器，建構全流程自動化檢驗實驗室。

院長洪弘昌指出，此次升級更優化整體檢驗流程，從檢驗前的自動備管系統開始，能依檢體種類自動提供對應試管，完成採血後直接投入自動軌道，全程由系統自動進行離心、拔蓋、定位、冰存至保存結束並自動丟棄，讓醫檢師更能專注於數據判斷與維護病人安全。

醫事檢驗科主任蔡易昌表示，傳統血液抹片檢查需醫檢師手動推片、染色並進行顯微鏡細胞分類計數，平均耗時30分鐘，導入的白血球數位影像處理系統，可自動辨識抹片品質、預分類細胞，醫檢師僅需進行確認，整體閱片時間可縮短至10分鐘，有效提升報告效率與醫療時效，新系統同時導入資訊整合機制，實施「一管一碼，全程追蹤」制度，從檢體收集、分析、報告發布到保存全程紀錄，確保資料可追溯、品質可控管，大幅降低人工作業負擔與錯誤率。

