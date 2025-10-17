健康網》肺積水≠能用針抽 醫：真正能抽的是「肋膜腔積水」

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，肺積水其實是「肺泡裡的液體堆積」，而能直接抽出的是連帶引起的「肋膜腔積水」。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「肺積水可以抽嗎？」這是許多家屬在面對長輩呼吸困難時常見的疑問。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，肺積水其實是「肺泡裡的液體堆積」，而能直接抽出的是連帶引起的「肋膜腔積水」。若液體積在肋膜腔內，醫師可用針穿刺引流，症狀會迅速改善；但若是肺泡積水，就像海綿吸滿水，只能透過藥物與心臟功能治療來改善。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文提到，肺積水就是肺臟裡面的肺泡有過多的液體累積，會影響到氣體交換，讓患者產生呼吸困難的情況，又稱為「肺水腫」。大部分的水腫是心臟疾病引發的，所以通常由心臟科醫師治療，但因為心肺一家，也常常會請胸腔科醫師協助。

劉中平表示，慢性或嚴重的肺積水會導致肋膜腔也跟著積水，肋膜腔是介於胸壁和肺臟的空間，一旦體液滲漏進去，會壓迫肺臟導致呼吸困難，甚至引發感染的問題。因此如果肋膜腔積水過多，醫生會用長針穿刺胸部表皮，直接將肋膜腔內液體抽取出來，以緩解症狀。

劉中平說，肋膜腔積水類似塑膠袋裝水一樣，可以用器械引流出來，讓患者快速地改善，而肺積水因為液體堆積在一個的小肺泡內，就像海綿吸飽了水一樣，是無法用針抽出來的。

劉中平補充，肺積水的治療還是要找到原因，從改善心臟的功能著手，治療心臟衰竭、瓣膜性心臟疾病、還有心臟缺氧等，才有辦法根治。只有肺積水引發的肋膜積水才有辦法抽取，請大家不要誤會，還是要靠藥物和心臟的根本治療，才有辦法讓肺積水消除。

