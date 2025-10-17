自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》肺積水≠能用針抽 醫：真正能抽的是「肋膜腔積水」

2025/10/17 15:13

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，肺積水其實是「肺泡裡的液體堆積」，而能直接抽出的是連帶引起的「肋膜腔積水」。（圖取自freepik）

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，肺積水其實是「肺泡裡的液體堆積」，而能直接抽出的是連帶引起的「肋膜腔積水」。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「肺積水可以抽嗎？」這是許多家屬在面對長輩呼吸困難時常見的疑問。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，肺積水其實是「肺泡裡的液體堆積」，而能直接抽出的是連帶引起的「肋膜腔積水」。若液體積在肋膜腔內，醫師可用針穿刺引流，症狀會迅速改善；但若是肺泡積水，就像海綿吸滿水，只能透過藥物與心臟功能治療來改善。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文提到，肺積水就是肺臟裡面的肺泡有過多的液體累積，會影響到氣體交換，讓患者產生呼吸困難的情況，又稱為「肺水腫」。大部分的水腫是心臟疾病引發的，所以通常由心臟科醫師治療，但因為心肺一家，也常常會請胸腔科醫師協助。

劉中平表示，慢性或嚴重的肺積水會導致肋膜腔也跟著積水，肋膜腔是介於胸壁和肺臟的空間，一旦體液滲漏進去，會壓迫肺臟導致呼吸困難，甚至引發感染的問題。因此如果肋膜腔積水過多，醫生會用長針穿刺胸部表皮，直接將肋膜腔內液體抽取出來，以緩解症狀。

劉中平說，肋膜腔積水類似塑膠袋裝水一樣，可以用器械引流出來，讓患者快速地改善，而肺積水因為液體堆積在一個的小肺泡內，就像海綿吸飽了水一樣，是無法用針抽出來的。

劉中平補充，肺積水的治療還是要找到原因，從改善心臟的功能著手，治療心臟衰竭、瓣膜性心臟疾病、還有心臟缺氧等，才有辦法根治。只有肺積水引發的肋膜積水才有辦法抽取，請大家不要誤會，還是要靠藥物和心臟的根本治療，才有辦法讓肺積水消除。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中