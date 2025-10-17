健康網》與小孩連結不必「追流行」 心理師：理解比跟上重要

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，理解的關鍵不在流行本身，而是那份渴望被理解、被看見的心。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在網路世代，流行像閃電般來得快，去得也快。昨天還在瘋傳的影片，今天可能就被新的迷因取代。從「黑人抬棺舞」到「山道猴子的一生」，從一句梗圖台詞到一隻表情包貓。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，笑聲與轉發之間，孩子們建立起歸屬感與身份認同。而大人若想走進這個語言世界，理解的關鍵不在流行本身，而是那份渴望被理解、被看見的心。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，過去的流行能維持好幾年，像周杰倫的歌、某部偶像劇或卡通人物，會留下共同記憶；現在的孩子追的，往往不是內容本身，而是「正在流行」這件事。誰先懂、誰先轉貼，就能加入話題。這是他們之間的社交語言，一起笑、一同轉發，代表「我也在這個圈子裡」。

很多影片其實沒什麼深意，甚至有些大人會看不懂孩子在笑什麼。那不是因為內容好笑，而是那一刻的「共鳴」被看見。迷因、惡搞、二創，讓孩子能在網路上找到表達自己幽默感與想法的方式。只是這些流行的節奏太快，連孩子自己也常跟不上。昨天剛學完一段舞，今天就被笑「那早就過氣了」。

父母或老師若想理解孩子的世界，可能不需要勉強自己「追上流行」，而是看見這些現象背後的心理：孩子在找歸屬，也在練習用自己的語言和世界對話。當我們願意好奇地問一句「你們最近都在看什麼？」孩子往往就會滔滔不絕。

流行未必有深意，但它讓人有連結，在這個變化快速的時代，也許我們不需要懂每個迷因，只要願意傾聽孩子笑的理由，就能離他們更近一點。

