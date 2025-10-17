健康網》口乾不只是上火 恐是身體警訊

科博特診所院長劉博仁指出，嘴巴乾不一定只是上火或天氣熱，它可能是身體給你的警訊。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近常有病患就醫時表示：「嘴巴常覺得乾，一直想喝水，是不是火氣太大？」科博特診所院長劉博仁指出，嘴巴乾不一定是上火或天氣熱，可能是身體發出警訊。常見口乾原因包括：喝水太少或環境太乾、用嘴巴呼吸、藥物副作用。但如果除了口乾還有眼睛乾澀、關節僵硬、疲倦，應注意是否為「乾燥症候群」。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，嘴巴乾常見的3種原因：

1.喝水太少或環境太乾：長時間待在冷氣房、說話多、喝水少，唾液自然減少。這類問題通常只要補充足夠水分、吃些含水蔬果、少喝咖啡與酒精飲料，就會明顯改善。

2.用嘴巴呼吸：鼻塞、打呼或過敏性鼻炎的人，常會在睡覺時張口呼吸，隔天起床就會覺得喉嚨與嘴巴都乾乾的。

3.藥物副作用：像是降壓藥、抗憂鬱藥、抗組織胺、止痛藥等，都可能減少唾液分泌。若症狀明顯，可請醫師評估是否調整藥物。

科博特診所院長劉博仁指出，有些人除了口乾，還會覺得眼睛乾澀、有異物感、甚至關節僵硬、疲倦，這時候我們要考慮是否是「乾燥症候群」。（圖取自freepik）

劉博仁提到，當「口乾」不是單純乾燥時，要特別注意，有些人除了口乾，還會覺得眼睛乾澀、有異物感、甚至關節僵硬、疲倦，這時候我們要考慮是否是「乾燥症候群」。這是一種自體免疫疾病，免疫系統攻擊自己的唾液腺與淚腺，導致分泌功能下降。

劉博仁表示，自己在門診中常安排檢查血液中的ANA、抗SSA/SSB抗體來確認。此外，糖尿病、甲狀腺功能異常、長期壓力或焦慮也都可能造成口乾。功能醫學的改善方向為：

●水分補足與電解質平衡：體重（公斤）×30＝每日應攝取的水量（毫升）。

●補充Omega-3脂肪酸與維生素B群等營養素：有助於黏膜修復與腺體功能。

●減少刺激性食物：辛辣、過鹹、酒精、含糖飲料都可能加重口乾。

●調整生活節奏：睡眠充足、減少壓力，讓自律神經恢復平衡。

科博特診所院長劉博仁指出，嘴巴乾不只是小問題，有時是免疫系統、內分泌或代謝狀況的早期訊號。（圖取自freepik）

劉博仁說明，嘴巴乾不只是小問題，有時是免疫系統、內分泌或代謝狀況的早期訊號。若經常口乾超過3週以上，或合併眼乾、關節痛、疲倦，請不要只是多喝水，而是讓專業醫師幫你找出真正原因。

劉博仁分享保養小提醒，每天喝足水，吃好油，少糖鹽；保持好睡眠、放慢步調；口腔若長期乾燥，記得就醫檢查。

