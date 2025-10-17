自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》口乾不只是上火 恐是身體警訊

2025/10/17 14:30

科博特診所院長劉博仁指出，嘴巴乾不一定只是上火或天氣熱，它可能是身體給你的警訊。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁指出，嘴巴乾不一定只是上火或天氣熱，它可能是身體給你的警訊。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近常有病患就醫時表示：「嘴巴常覺得乾，一直想喝水，是不是火氣太大？」科博特診所院長劉博仁指出，嘴巴乾不一定是上火或天氣熱，可能是身體發出警訊。常見口乾原因包括：喝水太少或環境太乾、用嘴巴呼吸、藥物副作用。但如果除了口乾還有眼睛乾澀、關節僵硬、疲倦，應注意是否為「乾燥症候群」。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，嘴巴乾常見的3種原因：

1.喝水太少或環境太乾：長時間待在冷氣房、說話多、喝水少，唾液自然減少。這類問題通常只要補充足夠水分、吃些含水蔬果、少喝咖啡與酒精飲料，就會明顯改善。

2.用嘴巴呼吸：鼻塞、打呼或過敏性鼻炎的人，常會在睡覺時張口呼吸，隔天起床就會覺得喉嚨與嘴巴都乾乾的。

3.藥物副作用：像是降壓藥、抗憂鬱藥、抗組織胺、止痛藥等，都可能減少唾液分泌。若症狀明顯，可請醫師評估是否調整藥物。

科博特診所院長劉博仁指出，有些人除了口乾，還會覺得眼睛乾澀、有異物感、甚至關節僵硬、疲倦，這時候我們要考慮是否是「乾燥症候群」。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁指出，有些人除了口乾，還會覺得眼睛乾澀、有異物感、甚至關節僵硬、疲倦，這時候我們要考慮是否是「乾燥症候群」。（圖取自freepik）

劉博仁提到，當「口乾」不是單純乾燥時，要特別注意，有些人除了口乾，還會覺得眼睛乾澀、有異物感、甚至關節僵硬、疲倦，這時候我們要考慮是否是「乾燥症候群」。這是一種自體免疫疾病，免疫系統攻擊自己的唾液腺與淚腺，導致分泌功能下降。

劉博仁表示，自己在門診中常安排檢查血液中的ANA、抗SSA/SSB抗體來確認。此外，糖尿病、甲狀腺功能異常、長期壓力或焦慮也都可能造成口乾。功能醫學的改善方向為：

●水分補足與電解質平衡：體重（公斤）×30＝每日應攝取的水量（毫升）。

●補充Omega-3脂肪酸與維生素B群等營養素：有助於黏膜修復與腺體功能。

●減少刺激性食物：辛辣、過鹹、酒精、含糖飲料都可能加重口乾。

●調整生活節奏：睡眠充足、減少壓力，讓自律神經恢復平衡。

科博特診所院長劉博仁指出，嘴巴乾不只是小問題，有時是免疫系統、內分泌或代謝狀況的早期訊號。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁指出，嘴巴乾不只是小問題，有時是免疫系統、內分泌或代謝狀況的早期訊號。（圖取自freepik）

劉博仁說明，嘴巴乾不只是小問題，有時是免疫系統、內分泌或代謝狀況的早期訊號。若經常口乾超過3週以上，或合併眼乾、關節痛、疲倦，請不要只是多喝水，而是讓專業醫師幫你找出真正原因。

劉博仁分享保養小提醒，每天喝足水，吃好油，少糖鹽；保持好睡眠、放慢步調；口腔若長期乾燥，記得就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中