健康網》順時養生3時機 中醫3餐調理臟腑活力

中醫師余雅雯提到，早餐養胃；午餐養心；晚餐養腎。順時養生能讓臟腑「輪班制」運作順暢，並遵照少油少鹽、動靜相宜原則；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕我們總以為「還有時間」，總覺得明天再開始保養也不遲。但身體的老化與失衡，往往就在這些「之後再說」的時刻中慢慢累積。中醫師余雅雯提到，早餐養胃；午餐養心；晚餐養腎。順時養生能讓臟腑「輪班制」運作順暢，並遵照少油少鹽、動靜相宜原則。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，中醫強調「治未病」，也就是在疾病尚未形成前，先調整生活作息與飲食習慣，讓身體氣血流暢、臟腑運行有序，自然能延緩老化、提升活力。

請繼續往下閱讀...

早晨7–9點

余雅雯表示，早餐（胃經當令），「脾胃為後天之本，氣血生化之源。」這個時辰是胃經最旺的時候，若能在此時進食，可幫助脾胃吸收營養、啟動一整天的代謝能量。建議食譜：米粥+青菜。

米粥可選擇白米、糙米、薏仁、藜麥等輪替，不僅溫潤養胃，也能補充膳食纖維。可依個人體質加入紅棗（補氣血）、枸杞（明目養肝）、人參片（補元氣）、黑棗（潤腸安神）等藥材；青菜則以汆燙或清炒為主，幫助通便、生發陽氣。

午間11–13點

余雅雯說明，午餐（心經當令），「心主血脈，其華在面。」中醫認為，心氣足則面色紅潤、思緒清明。午餐應清淡均衡、以蔬果為主，避免過度油膩或暴飲暴食。建議可選擇溫沙拉、清燉蔬菜湯、蒸魚等方式，讓五味調和，氣血流通。午飯後散步10至15分鐘，幫助脾胃運化；再午休半小時，可讓心氣得養、思緒更清明。

傍晚17–19點

余雅雯提到，晚餐（腎經當令），「腎者，先天之本，藏精納氣。」這時是補腎養精的黃金時段。建議晚餐宜清、量宜少，以青菜、豆製品、瘦肉為主。可煮一鍋蔬菜湯，搭配少量澱粉，讓身體在夜間修復時不致負擔過重。像是黑木耳（補腎潤肺）、山藥（健脾補腎）、蓮藕（養陰清熱）等，都是極佳選擇。避免重鹹、油炸，讓腎氣充盈，夜眠安穩。

養生3要

●順時養生：依循經絡時辰進食，讓臟腑「輪班制」運作順暢。

●少油少鹽，多穀多菜：減少負擔，讓脾胃強壯、氣血生生不息。

●動靜相宜：吃後動、夜晚靜，保持氣機暢通、陰陽平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法