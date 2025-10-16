造福長者病人提升復健成效 醫獲贈3台多功能步行訓練機

台南柳營奇美醫院獲贈多功能步行訓練機，提供病人尤其是長者能安全的步行復健。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕為提升高齡、重症病人的復健醫療品質，台南凱士士企業今天（16日）捐贈3台「Rifton多功能移位步行訓練機」給柳營奇美醫院，造福病友，獲得肯定。

柳奇院長周偉倪代表接受凱士士企業總經理邱平裕捐贈復健步行訓練設備，表達感謝。周偉倪是復健科醫師出身，他說，南市溪北地區高齡人口比例高於全國平均值，高齡長者一旦因疾病進入加護病房，其復健難度更高，功能衰退也更快。步行訓練機是結合了安全移位與早期步態訓練的創新儀器，特別針對加護病房中長期臥床、肢體功能衰退的病人，提供安全復健方式，預計將大幅改善高齡病人的復健成效與生活品質。

凱士士企業期盼此次捐贈能拋磚引玉，激發更多企業與社會大眾投入公益行動。邱平裕表示，復健步行訓練機的創新設計能減輕醫護人員受傷的風險與提升照護的便利性，讓更多病人能接受良好治療及生活品質的醫療服務。

台南柳營奇美醫院獲贈3台多功能步行訓練機。（院方提供）

