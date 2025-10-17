健康網》不只保養品！ 科學證實：深化的人際連結能「延緩老化」

人際連結能「延緩老化」！科學證實：累積的人際關係總和有助人體延緩老化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你的人際網絡，不只是讓生活更快樂，可能有助「抗老」！研究顯示，從童年父母的關愛、成年後的友情、社區參與，一直到宗教信仰，累積的人際關係總和有助人體延緩老化，讓「生物年齡」比實際年齡更年輕，並降低慢性發炎風險。

《MedicalXpress》報導，這項研究刊登於《大腦、行為與免疫—健康》（Brain, Behavior and Immunity—Health）10月號，由康乃爾大學心理學教授安東尼．翁（Anthony Ong）領導，研究團隊分析美國中年研究（MIDUS）中超過2100名成年人的資料。結果顯示，社交網絡穩定、人際關係較為緊密的人，其表觀遺傳老化速度明顯較慢，比實際年齡更年輕，體內促進發炎的分子白介素6（interleukin-6）濃度也較低。而這種分子與心臟病、糖尿病及神經退化等疾病有關。

安東尼．翁表示，累積的人際優勢涵蓋4個面向：童年從父母獲得的溫暖與支持、對社區與鄰里的連結感、參與宗教或信仰社群，以及朋友與家人的長期情感支持。「重點不只是今天擁有的朋友，而是你的人際關係如何在一生中逐步地增加與深化，這種累積會直接影響健康走向。」

這項研究的重點在於表觀遺傳時鐘，也就是估算生物老化速度的分子特徵。其中2個特徵GrimAge和DunedinPACE被認為尤其能預測發病率和死亡率。擁有更強大、更持久社交網絡的成年人，會表現出更年輕的特徵。

這項研究依據「累積優勢理論」（cumulative advantage theory），指出經濟與社會資源隨時間累積，使人生差距擴大；缺乏社會支持者可能在生物層面更易老化。

安東尼．翁比喻，社交連結如同退休金帳戶，「你越早投入、持續投入，回報越大，不僅情感上有益，生物上也更年輕。」

研究團隊強調，深度且持久的人際連結若能跨越數十年、涵蓋人生不同領域，將對健康老化產生深遠影響。社交生活不僅帶來快樂，更是生理健康的重要決定因素。

