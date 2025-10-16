自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

長庚與MIT合作開發「Sybil」AI系統 透過LDCT預測肺癌發生風險

2025/10/16 19:12

長庚與MIT合作開發「Sybil」AI系統，透過單次低劑量電腦斷層（LDCT），能預測未來1至6年的肺癌發生風險。（林口長庚醫院提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕2025長庚醫學週活動今起在林口長庚醫院舉行，其中公共議題論壇聚焦「癌症篩檢與健保政策優化」，林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚與MIT（美國麻省理工學院）團隊合作開發的「Sybil」AI系統，結合臨床醫學、人工智慧與公共衛生，建構國內首份兼具臨床準確度、AI模型校正性與篩檢政策效益架構，透過單次低劑量電腦斷層（LDCT），就能預測未來1至6年的肺癌發生風險。

他說，長庚也參與全球乳癌AI的大型驗證研究，涵蓋5個國家、7個醫學中心、超過6萬2千名病人與12萬8千張影像，這些成果證明人工智慧的風險模型能在不同族群發揮穩健效益，幫助早期檢測，避免過度篩檢，也讓長庚在國際智慧醫療的研究舞台上，占有一席之地。

尤其長庚在近年來在腸癌、乳癌、肺癌、子宮頸癌、口腔癌篩檢上，陽性追蹤率（追蹤異常結果的完成率）幾乎全面突破九成，其中肺癌更接近100%，顯示透過嚴謹追蹤機制，可有效確保癌前病變與早期癌症不被忽略，實踐「篩得出、追得到、治得好」，避免篩檢淪為形式，真正守護全民健康。

健保署署長陳亮妤也提到，癌症新藥基金是健康台灣重要一環，今年政府公務挹注50億元作為癌症新藥基金，受惠人數約3600人，為推動癌症精準醫療，自1去年5月起，健保挹注3億元給付次世代基因定序檢測（NGS），涵蓋12種癌別，讓國人的癌症治療邁向精準治療更進一步。

長庚醫學週活動在林口長庚舉行，「公共議題論壇」，聚焦「癌症篩檢與健保政策優化」。（林口長庚醫院提供）

