自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》百歲健美先生都做了什麼？ 聽他分享長壽健康秘訣

2025/10/20 09:18

對於想盡可能維持健康與良好體態的人，百歲健美先生博斯廷托分享秘訣之一就是注重飲食，攝取大量蛋白質；圖為情境照。（圖取自freepik）

對於想盡可能維持健康與良好體態的人，百歲健美先生博斯廷托分享秘訣之一就是注重飲食，攝取大量蛋白質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去的80年裡，安德魯‧博斯廷托（Andrew Bostinto）一直持續進行健美訓練，如今他已經100歲，仍活躍於比賽舞台上。

CNBC》報導，今年5月，在他滿100歲的4個月後，博斯廷托於「全國健身協會」（National Gym Association Inc.）的體態競賽中榮獲最高榮譽與冠軍腰帶。他同時也是這個非營利健美協會的創辦人兼執行長。

年紀不會帶來任何改變。博斯廷托說，「我從未想過自己會變老。今天我做什麼，明天我還會繼續做。」

他在1977年、52歲時贏得「美國資深先生」（Senior Mr. America）冠軍。不過，這位曾參與第二次世界大戰的老兵表示，在他所有的成就之中，他最自豪的，是自己在美國陸軍服役長達29年的經歷。

對於那些想要盡可能維持健康與良好體態的人，博斯廷托給出的建議很簡單：「最重要的是要知道自己想達成什麼目標，」他說。「全心投入，保持自律。不要聽那些說你在浪費時間的人，也不要被負面聲音影響。」

以下是博斯廷托保持最佳健康與活力的生活方式：

●飲食，注重攝取大量蛋白質

博斯廷托年輕時參加比賽訓練時，每天「吃高蛋白、低碳水化合物、兩份水果、兩份沙拉和15杯水」。

他說，現在他不需要吃那麼多，但仍注重攝取大量蛋白質。他通常會選擇炒蛋、優格、義大利麵和肉丸。

「我不是什麼都吃的。我吃的每樣東西都自己控制。我不想吃油膩的東西，我從不吸煙，從不喝酒。」博斯廷托說道。

●鍛鍊

博斯廷托即使已經 100 歲了，他仍然每週訓練5到6天。「我的身體狀況很好，」博斯廷托說。他去健身房的時候，仍會做6到7個基本動作。

他盡量遵循過去健美訓練時使用的系統，但有時也會做些調整，例如從中風康復期間，或在處理因軍旅生涯留下的腿部舊傷時。儘管如此，他的運動日常對一位百歲長者而言仍相當令人佩服。

「我會做雙槓撐體（dips）和引體向上（chin-ups），也能做抬膝（knee-ups）和腹部訓練，」博斯廷托說。「我隨時隨地都能運動，沒有任何限制。」

●心態

博斯廷托很清楚，自己這個年紀能做到的事並不尋常，但他認為：「只要我熱愛我正在做的事，就應該繼續做下去。」博斯廷托少年時經歷貧困，運動在他人生最需要方向的時候，成了指引的明燈。

無論是在健美還是人生中，博斯廷托都表示，他的動力來自於想為自己達成的目標，而不是他人的眼光或評價。他從不是為了別人而訓練，而是因為自己喜歡保持強健的體格。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中