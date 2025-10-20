健康網》百歲健美先生都做了什麼？ 聽他分享長壽健康秘訣

對於想盡可能維持健康與良好體態的人，百歲健美先生博斯廷托分享秘訣之一就是注重飲食，攝取大量蛋白質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去的80年裡，安德魯‧博斯廷托（Andrew Bostinto）一直持續進行健美訓練，如今他已經100歲，仍活躍於比賽舞台上。

《CNBC》報導，今年5月，在他滿100歲的4個月後，博斯廷托於「全國健身協會」（National Gym Association Inc.）的體態競賽中榮獲最高榮譽與冠軍腰帶。他同時也是這個非營利健美協會的創辦人兼執行長。

請繼續往下閱讀...

年紀不會帶來任何改變。博斯廷托說，「我從未想過自己會變老。今天我做什麼，明天我還會繼續做。」

他在1977年、52歲時贏得「美國資深先生」（Senior Mr. America）冠軍。不過，這位曾參與第二次世界大戰的老兵表示，在他所有的成就之中，他最自豪的，是自己在美國陸軍服役長達29年的經歷。

對於那些想要盡可能維持健康與良好體態的人，博斯廷托給出的建議很簡單：「最重要的是要知道自己想達成什麼目標，」他說。「全心投入，保持自律。不要聽那些說你在浪費時間的人，也不要被負面聲音影響。」

以下是博斯廷托保持最佳健康與活力的生活方式：

●飲食，注重攝取大量蛋白質

博斯廷托年輕時參加比賽訓練時，每天「吃高蛋白、低碳水化合物、兩份水果、兩份沙拉和15杯水」。

他說，現在他不需要吃那麼多，但仍注重攝取大量蛋白質。他通常會選擇炒蛋、優格、義大利麵和肉丸。

「我不是什麼都吃的。我吃的每樣東西都自己控制。我不想吃油膩的東西，我從不吸煙，從不喝酒。」博斯廷托說道。

●鍛鍊

博斯廷托即使已經 100 歲了，他仍然每週訓練5到6天。「我的身體狀況很好，」博斯廷托說。他去健身房的時候，仍會做6到7個基本動作。

他盡量遵循過去健美訓練時使用的系統，但有時也會做些調整，例如從中風康復期間，或在處理因軍旅生涯留下的腿部舊傷時。儘管如此，他的運動日常對一位百歲長者而言仍相當令人佩服。

「我會做雙槓撐體（dips）和引體向上（chin-ups），也能做抬膝（knee-ups）和腹部訓練，」博斯廷托說。「我隨時隨地都能運動，沒有任何限制。」

●心態

博斯廷托很清楚，自己這個年紀能做到的事並不尋常，但他認為：「只要我熱愛我正在做的事，就應該繼續做下去。」博斯廷托少年時經歷貧困，運動在他人生最需要方向的時候，成了指引的明燈。

無論是在健美還是人生中，博斯廷托都表示，他的動力來自於想為自己達成的目標，而不是他人的眼光或評價。他從不是為了別人而訓練，而是因為自己喜歡保持強健的體格。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法