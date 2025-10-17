健康網》不只貪杯喝出啤酒肚！ 當心健康亮紅燈3警訊

翰醫堂中醫診所中醫師劉禮維指出，年紀增加、基礎代謝下降，熱量燃燒速度變慢的情況下，也會造成啤酒肚的出現；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為「啤酒肚」只是愛喝啤酒的結果嗎？其實原因可能不像你想的那麼單純。翰醫堂中醫診所中醫師劉禮維指出，造成啤酒肚的出現，除熱量攝取過多、消耗少之外，年紀增長導致代謝力下降也是原因之一。此外，在長期壓力大的情況下，同樣容易讓脂肪堆積。因此，啤酒肚不只是喝啤酒所致，也可說是身體健康正在亮紅燈的警訊。

劉禮維於臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」發文說明，其實造成啤酒肚的原因有三，包括：

●原因1：熱量攝取過多，吃進去的比消耗的還多。

●原因2：年紀增加，基礎代謝下降，熱量燃燒速度變慢，消耗量也會變少。

●原因3：長期生活壓力大，造成壓力荷爾蒙大的情況下，導致身體脂肪更容易囤積。

劉禮維指出，依中醫觀點來看，這就是「痰濕」，也就是說，體內多餘的廢水排不出去、代謝差，就會讓舊水、廢物卡在身體裡。至於啤酒肚在西醫部分，其實也有從腰圍去判斷的健康指標：男生腰圍等於或超過90cm、女生等於或超過80cm，這表示身體有三高、代謝症候群的風險。所以啤酒肚不只是外型的問題，更是健康崩壞的警訊。

想要改善啤酒肚怎麼做？劉禮維表示，以中醫來說，中藥調理可以搭配利水的方劑，幫助體內循環，再加上「埋線」，針對局部體態管理、提升代謝，可更有效率地擺脫啤酒肚危機。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

