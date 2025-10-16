婦人彎腰竟4節脊椎骨折 多發性骨髓瘤作祟

滕傑林醫師指宋小姐的脊椎有多處壓迫性骨折，是多發性骨髓瘤的特徵。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕62歲的宋小姐兩年前彎腰時發生下背骨折，從痠痛到嚴重劇痛、難以行走，就原以為是骨質疏鬆，就醫發現多達4節脊椎骨折，接受骨泥灌漿成形手術，進一步檢驗是罹患「多發性骨髓瘤」，造成壓迫性骨折，以創新三漸進式免疫調節劑量療法，完成最新四合一標靶治療，並接受自體造血幹細胞移植，現在能好好行走、活動。

台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林指出，多發性骨髓瘤是發生在「骨髓」的血液疾病，主要影響製造抗體的「漿細胞」異常增生，造成骨頭變脆、容易骨折，出現免疫力下降、腎功能受損，合併貧血、骨頭痛等症狀，多數病人就診骨科、腎臟科或健檢時意外確診，國內每年約有800人罹病，發生年齡60至65歲。

多發性骨髓瘤確切病因不明，醫學推測與基因變異相關，無有效預防方法，也無法完全根治，但隨著新藥、免疫療法與自體造血幹細胞移植進步，越來越多病人得以長期控制病情，維持良好生活品質。

滕傑林說，治療多發性骨髓瘤，複合標靶治療中使用免疫調節劑，傳統一開始就給高劑量，常見手腳麻木、便祕或皮膚疹等副作用，常讓患者治療中斷，中榮以漸進式免疫調節劑量模式，從低劑量逐步調高至標準劑量，搭配定期監測與支持照護，有助患者完成療程，且療效相當。

滕傑林指出，過去常用「三合一標靶治療」即3種藥物為蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑及類固醇，可有效控制病情，現在加入「新型單株抗體」（今年9月健保有條件給付），進步到「四合一療法」，更精準鎖定骨髓瘤細胞，活化免疫系統清除腫瘤，讓病情更穩定控制更長久，也提高長期存活率。

台中榮總創新劑量調整治療模式，漸進式給藥大幅降低副作用，提升病人完成療程比率，研究成果發表於《Cancer Reports》，7成完成療程，僅2成停藥，整體治療劑量強度達到8成，也約有6成病人可成功接受自體造血幹細胞移植，顯示此劑量調整策略在臨床上兼具可行性與安全性。

宋小姐接受中榮漸進式免疫調節劑量策略，完成四合一標靶治療，現在不再疼痛、能好好走路。（記者蔡淑媛攝）

宋小姐治療後不再疼痛，能正常活動，與先生感謝中榮治療團隊。（記者蔡淑媛攝）

