健康網》老年糖尿病 病生理與篩檢診斷

專家指出，治療糖尿病不完全是使用藥物。「飲食治療」、「運動治療」、「心靈治療」，最後才是醫療處置治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／陳英仁

●問題1

我65歲有三高，最近應酬多，常常外食，也少運動，醫師告訴我糖化血色素為7.6，我長期糖化血色素為6.5左右，今天有需要加藥治療嗎？

●問題2

我今年85歲，診所醫師說我糖尿病，需吃藥治療，但我今天才知道我糖尿病，有需要吃藥嗎？

●問題3

我母親92歲，糖尿病已經30年，日常生活可以自理，最近抽血糖化血色素9.0，需要再加藥治療嗎？

●問題4

我爸爸88歲，有失智、高血壓、高血脂，需看護照顧生活。近日因肺炎住院，飯後2小時血糖150-190，請問這樣血糖會不會太高，沒有糖尿病病史，需要吃降血糖藥嗎？

●問題5

我父親87歲已臥床8年了，生活無法自理，呈現植物人狀態，管灌配方食物一直沒變，一天4罐，大小便也正常，居家監測飯後兩小時血糖250，請問醫師是否調整用藥？

什麼是「糖尿病」，醫學上有明確的診斷定義，大家可能也無法記得很清楚，一般知道是「三多一少」多吃、多喝、多尿、及體重減少。但出現上述症狀時，血糖可能已經高很久了。

如何早期發現早期治療呢？當然，定期健康檢查是必要的。若確定有老年人糖尿病，重點不在病因的病理學，而是如何治療控制穩定。而且，治療糖尿病也不完全是使用藥物。「飲食治療」、「運動治療」、「心靈治療」，最後才是「醫療處置治療（包括藥物治療）」。

飲食就是糖尿病治療控制的第一步，怎麼吃，血糖不會高，而且有飽足感，就是生活品質的提升，也不至於造成長者的營養不均，肌少症就少發生。

運動就是需達標，目前一般長輩都認為清晨散步甩手就是運動，這是不夠的。有走出家門就值得鼓勵。但我們需要有心肺、肌力、肌耐力的訓練。這樣也是減少肌少症發生，在有肌肉爆發力之下，也會減少不小心跌倒。運動也會使心情變得愉快；運動後，血糖控制會更穩定，真是一舉多得的功效。

高齡長者對於糖尿病的認識尚有不足之處，譬如說，有些會認為只要血糖控制在標準範圍內那糖尿病就好了。這種觀念是需修正的！還有些長者認為只要不吃糖，糖尿病就沒了。又有長者認為糖尿病是驗尿檢查的。說真的，對於糖尿病的短期、長期合併症都不是很清楚，也很容易聽親朋好友，街坊鄰居，市場內…的不正確血糖觀念。我常有一句自己的話「知己知病，百病穩定」，這是對於疾病認知的負責。

糖尿病可能會引發不可輕忽的合併症，如中風、心血管疾病、腎臟病、視網膜病變，久了可能加劇失能，如失智、洗腎、長期臥床…。自己沒有生活品質，也使家屬照顧者壓力很大。「失能」是老年人最大的隱憂，疾病會加速失能。糖尿病又是合併症非常多的疾病，控制好、治療穩定是很重要的課題。

以上問題1-5，就是在解決一些迷思，高齡需控制糖化血色素到多少呢？依文獻建議，若可以自理生活輕度失能的長者糖化血色素建議控制在7.5以下。中度失能依賴長者，建議糖化血色素可以控制在8.0以下。嚴重失能依賴臥床的長者，可以只要不要有低血糖症狀出現，或極高血糖值，控制穩定即可，或是糖化血色素控制在8.5左右以下即可。

「老」，雖然這是避免不了的，希望我們都有健康的身心社靈態度與精神。那老年生活必定多采多姿，豐富精彩。

（作者為林口長庚紀念醫院內科部高齡醫學科暨一般內科醫師，本文取自《糖尿病家族》糖尿病關懷基金會會訊2025 No.3 ）

