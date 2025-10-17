健康網》中醫看長榮空服：長期高壓易「突然倒下」

中醫師余雅雯感嘆，不少空服員雖看似人生成功，身體卻是過勞。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日一名長榮空服員在工作時身體不適，下機就醫後過世的消息，使得空服員的勞動安全備受檢視。中醫師余雅雯在臉書粉專「上璽中醫 余雅雯 中醫師」談到：以中醫角度，不少人面臨長期高壓、時差與睡眠時間混亂，這樣的身體最恐懼「火不降，氣不行，血不流」。

余雅雯表示，在中醫眼裡，這類「突然倒下」其實一點也不突然。雖她無能力探究當事人的病史；但長期高壓、時差、睡眠錯亂、飲食不規律、再加上一點「不願停下來」的性格。這樣的身體最怕三件事：火不降，氣不行，血不流。

從中醫角度看，這樣的生活常見三種體質：

●氣滯血瘀型：肩頸硬、胸悶、睡不深、臉色暗。→ 太多情緒壓著不說，氣血自然不流暢。

●陰虛火旺型：喉嚨乾、心煩、易怒、夜醒。→ 熬夜、咖啡、酒精、高壓讓身體「燒起來」。

●濕熱困脾型：腸胃脹、頭重、沒精神、容易疲倦。→ 太多外食與不動，讓濕與熱糾纏不清。

余雅雯表示，這三型常常交錯，於是身體開始微發炎、免疫混亂，最後免疫都分不出敵我。有些人出現的是喉嚨痛，口腔潰瘍；有些人是關節痠痛、莫名發燒、過敏皮疹。以上是免疫正在失序的早期訊號。余雅雯表示，想讓身體跟得上行程，有幾件小事請務必記得：

●落地後先動，再談工作：不論是會議還是晚宴，先走幾步、深呼吸；讓氣血流回四肢，是最簡單的自救。

●吃熱的、單純的：外食、重口味、冰飲是旅途的常態，但每一天至少給自己一餐「溫粥或湯麵」，那是讓脾胃回神的關鍵。

●睡前10分鐘，讓神氣收回來：關掉手機、閉眼、緩呼吸；別讓腦子還在開會，身體早已想休息。

●別再把「撐得住」當能力：撐久了，火就不降，氣就不行。你以為是在控制身體，其實只是延遲崩潰的時間。

余雅雯感慨，這些年我看過太多「成功但過勞」的身體。大家都以為健康是靠意志力維持的，其實，健康靠的是「懂得停」。她常想，若是在服勤期間，飛機上有人伸出即時的援手，讓身體正氣稍稍回復，結果是否會不一樣？「願每一次飛行，不只安全落地，也能讓身體真正回到地面。」

