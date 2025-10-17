自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》中醫看長榮空服：長期高壓易「突然倒下」

2025/10/17 10:17

中醫師余雅雯感嘆，不少空服員雖看似人生成功，身體卻是過勞。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

中醫師余雅雯感嘆，不少空服員雖看似人生成功，身體卻是過勞。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日一名長榮空服員在工作時身體不適，下機就醫後過世的消息，使得空服員的勞動安全備受檢視。中醫師余雅雯在臉書粉專「上璽中醫 余雅雯 中醫師」談到：以中醫角度，不少人面臨長期高壓、時差與睡眠時間混亂，這樣的身體最恐懼「火不降，氣不行，血不流」。

余雅雯表示，在中醫眼裡，這類「突然倒下」其實一點也不突然。雖她無能力探究當事人的病史；但長期高壓、時差、睡眠錯亂、飲食不規律、再加上一點「不願停下來」的性格。這樣的身體最怕三件事：火不降，氣不行，血不流。

從中醫角度看，這樣的生活常見三種體質：

●氣滯血瘀型：肩頸硬、胸悶、睡不深、臉色暗。→ 太多情緒壓著不說，氣血自然不流暢。

●陰虛火旺型：喉嚨乾、心煩、易怒、夜醒。→ 熬夜、咖啡、酒精、高壓讓身體「燒起來」。

●濕熱困脾型：腸胃脹、頭重、沒精神、容易疲倦。→ 太多外食與不動，讓濕與熱糾纏不清。

余雅雯表示，這三型常常交錯，於是身體開始微發炎、免疫混亂，最後免疫都分不出敵我。有些人出現的是喉嚨痛，口腔潰瘍；有些人是關節痠痛、莫名發燒、過敏皮疹。以上是免疫正在失序的早期訊號。余雅雯表示，想讓身體跟得上行程，有幾件小事請務必記得：

●落地後先動，再談工作：不論是會議還是晚宴，先走幾步、深呼吸；讓氣血流回四肢，是最簡單的自救。

●吃熱的、單純的：外食、重口味、冰飲是旅途的常態，但每一天至少給自己一餐「溫粥或湯麵」，那是讓脾胃回神的關鍵。

●睡前10分鐘，讓神氣收回來：關掉手機、閉眼、緩呼吸；別讓腦子還在開會，身體早已想休息。

●別再把「撐得住」當能力：撐久了，火就不降，氣就不行。你以為是在控制身體，其實只是延遲崩潰的時間。

余雅雯感慨，這些年我看過太多「成功但過勞」的身體。大家都以為健康是靠意志力維持的，其實，健康靠的是「懂得停」。她常想，若是在服勤期間，飛機上有人伸出即時的援手，讓身體正氣稍稍回復，結果是否會不一樣？「願每一次飛行，不只安全落地，也能讓身體真正回到地面。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中