健康網》美人腿享用正當時 「茭白筍炒三絲」高纖、低卡又補鈣

國民健康署表示，茭白筍高纖低熱量，有助腸道健康，每年傳統產季在4-6月、8-10月，享用正是時候。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕鮮嫩多汁的茭白筍，被稱為「美人腿」，口感清甜爽脆，清燙、熱炒都好吃。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」分享，茭白筍搭配豆干絲、胡蘿蔔絲及青椒絲做料理，不僅富含膳食纖維、低熱量，豆干還能補充植物性蛋白質與鈣質，加上適逢茭白筍盛產季，此時來一盤「茭白筍炒三絲」，補足蔬菜又能享受清爽好滋味。

國健署表示，「茭白筍炒三絲」利用蔬菜天然甜味與豆干香氣，簡單調味就是一道色彩繽紛、清爽低熱量的好料理；並推薦依照以下食材與步驟，在家動手輕鬆做：

●準備食材（2人份）：茭白筍200g、胡蘿蔔50g、青椒50g、小方豆干80g、蒜頭2瓣、油適量、鹽少許。

●料理步驟：

1.茭白筍去殼、切絲，胡蘿蔔、青椒切絲、，豆干切細絲，蒜頭切末備用。

2.熱鍋加少許油，放入蒜末炒香。

3.下豆干絲、紅蘿蔔絲拌炒，炒至稍微上色。

4.加入茭白筍絲拌炒

5.最後放青椒絲，快速翻炒後加鹽調味，即可上桌。

國健署並進一步說明，這道料理的營養價值，包括：茭白筍高纖低熱量，有助腸道健康；胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，幫助抗氧化；青椒富含維生素C含量，幫助維持免疫力；豆干為植物性蛋白質與鈣質來源。

國健署提醒，茭白筍的傳統產季在4-6月、8-10月，購買時應挑選外殼完整、筍身飽滿、重量感足的最鮮嫩。

