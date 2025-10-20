健康網》藥物過敏不是副作用 醫：免疫系統不正常反應

萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，藥物過敏，是免疫系統誤將藥物視為外來入侵物而啟動免疫反應。

〔健康頻道／綜合報導〕藥物過敏是一種因為免疫系統對藥物成分產生不正常反應的現象。萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，這與藥物的「毒性作用」或「副作用」不同，藥物過敏是免疫系統誤將藥物視為外來入侵物而啟動免疫反應。從輕微的蕁麻疹、紅疹，到嚴重如史蒂芬強森症候群或過敏性休克，都屬於藥物過敏的範疇。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文表示，藥物過敏可依照發作的速度分為即發型和延遲型：

即發型

●發作時間：服藥後數分鐘至數小時內出現。

●臨床表現：蕁麻疹、血管性水腫、支氣管痙攣、過敏性休克。

延遲型

●發作時間：服藥後1～3天或更久。

●臨床表現：固定型藥物疹、急性廣泛性發疹性膿疱症、史蒂芬強森症候群、DRESS 症候群。

常見過敏藥物

●抗生素類：Penicillin、Amoxicillin、Sulfonamides。

●非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）。

●抗癲癇藥：Carbamazepine、Phenytoin、Lamotrigine。

●化療藥物、鏢靶藥物。

●顯影劑。

如何診斷

1.病史詢問（大多數的診斷方式）：服藥時間、症狀出現時程、是否有類似經驗。

2.血液檢測（Blood Tests）：嗜鹼性白血球活化試驗、體外淋巴球活化試驗。

3.需要較長的檢測時間，花費成本較高，需要自費檢驗。

4.皮膚測試（Skin Test）：點刺測試（Skin Prick Test）、皮內注射測試（Intradermal Test）、貼敷試驗（Patch Test）。提醒，點刺測試、皮內注射測試，需住院檢查且需要花時間及人力

5.藥物激發試驗:這項測試被認為是評估藥物過敏的「黃金標準」。 在醫護人員的嚴密監控下，使用藥物，觀察是否出現過敏症狀。因為具有風險，此測試必須在有急救設備的診所或醫院進行。

