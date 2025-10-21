健康網》成人直腸出血就是癌？ 研究：罹大腸癌風險增8.5倍

大腸癌越來越年輕化，研究指出，50歲以下出現直腸出血的成年人，可能需要提早接受大腸鏡檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大腸癌有年輕化的趨勢。一項新研究指出，50歲以下出現直腸出血的成年人，可能需要提早接受大腸鏡檢查。雖然直腸出血並不總是意味著癌症，它也可能是痔瘡、發炎性腸道疾病或便秘的徵兆。不過直腸出血仍是警訊，無論年齡大小，最好都應該諮詢醫生。

《Eating Well》報導，近幾十年來，50歲以下族群的「早發性結直腸癌」病例急遽上升。一項新研究指出，在這個年齡層中，一旦出現直腸出血症狀要特別警惕，可能是癌症預警信號之一。研究發現，在接受大腸鏡檢查的50歲以下成年人中，出現直腸出血的人，罹患早發性結直腸癌的風險，比沒有此症狀者高出850%（即8.5倍）。

肯塔基州路易斯維爾大學醫學院（University of Louisville School of Medicine）結直腸外科醫師珊卓拉．卡瓦盧卡斯（Sandra Kavalukas）是該研究的作者，他表示，這項結果凸顯了直腸出血的重要性，即使沒有家族病史，或年齡尚未達到建議篩檢的45歲，也應該正視這個警訊。

直腸出血與更高的癌症風險有關

這項最新研究於10月初在「美國外科醫師學會臨床年會」（American College of Surgeons Clinical Congress 2025）上發表，分析了約450名50歲以下、在路易斯維爾大學健康系統（University of Louisville Health System）接受大腸鏡檢查的成年人的資料。

結果顯示，這些受試者中約有45%被診斷出早發性結直腸癌，另有55%檢查結果正常。約70%的年輕結直腸癌患者並沒有家族病史。近9成的癌症患者之所以接受大腸鏡檢查，是因為出現症狀。近4成的患者有直腸出血，且這群人也更可能曾經吸菸。若出現非日常的症狀，不論是一次或兩次，最好就醫諮詢。

什麼是直腸出血？

直腸出血是指血液從直腸或肛門流出。它有幾種不同的表現：

●糞便表面、馬桶內或擦拭後的衛生紙上出現鮮紅色血液

●糞便呈黑色或柏油樣外觀

●從直腸流出血液

不過，新澤西州聖名醫院（Holy Name）結直腸外科醫師甘塔（Dr. Ghanta）提醒，直腸出血並不一定代表結直腸癌。直腸出血也可能是其他疾病的徵兆，例如： 痔瘡、肛裂、感染、直腸潰瘍、發炎性腸道疾病、便秘與排便用力過度等。大多數直腸癌的出血是間歇性的，不一定每次排便都會出現。若民眾在30或40多歲時注意到這種情況，就是警訊，應儘快與家庭醫師討論。想要確定直腸出血的原因的唯一方法是，進行直腸檢查和大腸鏡檢查。

雖然這項研究強調了直腸出血與大腸直腸癌之間有關，但它並非唯一需要注意的症狀。除了出血之外，還應注意以下一些其他徵兆，包括：貧血、頭暈、不明原因的體重減輕、腹部、骨盆腔或直腸疼痛、噁心或嘔吐、排便習慣的改變等，就需要多加注意。

