健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

網傳「退熱貼」助眠妙招！婦產醫警告「3類人」禁用：恐致命

2025/10/16 19:07
網傳「退熱貼」助眠妙招！婦產醫警告「3類人」禁用：恐致命

日本網友分享將退熱貼貼在小拇指上，就能幫助入睡。（擷取自IG@asu__kurashi）

〔即時新聞／綜合報導〕網路上近期瘋傳使用「退熱貼」的助眠妙招，只要將退熱貼剪成適合的尺寸，並且貼在小拇指上面，據說就能快速入眠、減少疲勞。不過，婦產科醫師張瑜芹就提醒，有「3類民眾」絕對禁用，甚至可能致命，分別為孕婦、嬰幼兒及蠶豆症患者。

張瑜芹於臉書粉專表示，最近社群上流行睡前在小指貼退熱貼，據說起床可以清爽、減少疲勞沉重感。只是張瑜芹警告，這種「冷卻身體鎮靜神經」的說法聽起來很玄妙，但退熱貼裡面的核心成分，對孕婦和嬰幼兒來說，是個巨大的健康陷阱。

張瑜芹解釋，一般市售的退熱貼為了要有「涼感」，常常添加高濃度的薄荷醇，且這些揮發性物質容易穿透嬰幼兒嬌嫩的皮膚，甚至會進入體內，直接對尚未發育完全的神經系統造成刺激，嚴重時可能誘發癲癇、抽搐。

另外，張瑜芹提到，退熱貼在靠近口鼻的地方，高濃度的氣體可能刺激幼兒的氣管，引發呼吸道痙攣，導致窒息或呼吸抑制，而孕婦則是能不用就不用。此外，退熱貼中的薄荷醇與類似物質，對蠶豆症（G6PD缺乏症）患者來說也是絕對禁用，一旦接觸，可能立即引發急性溶血反應，危及生命。

最後，張瑜芹重申，退熱貼是設計用來「物理輔助降溫」的產品，如果有長期疲勞的問題，還是建議檢查甲狀腺、貧血與睡眠問題。

