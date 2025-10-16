外貌瘦不是瘦！「隱性肥胖」威脅育齡女性健康、受孕力

外貌看起來不胖，不代表健康。北市聯醫和平婦幼院區家庭醫學科主治醫師謝蓁提醒，內臟脂肪過度堆積對育齡女性恐有危害。（圖取自shutterstock）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕「隱性肥胖」指外表纖瘦，內臟脂肪比例卻偏高。北市聯醫和平婦幼院區家庭醫學科主治醫師謝蓁提醒，內臟脂肪過度堆積對育齡女性恐有危害，除提高脂肪肝等其他慢性病的風險，還可能影響受孕能力與孕期安全。謝蓁建議，若腰圍超過80公分，需提高警覺，及早調整生活型態。

謝蓁表示，育齡女性若已達到肥胖標準，更容易出現胰島素阻抗與荷爾蒙失衡，進而造成卵子品質下降、排卵異常，以及子宮內膜著床率降低。研究亦指出，肥胖女性在孕期發生流產、妊娠糖尿病、妊娠高血壓與早產的風險顯著上升，大幅增加母嬰併發症的發生率。更令人擔心的是，若母親在受孕前或孕期長期維持高熱量飲食與久坐等不良生活習慣，可能增加下一代對心血管與代謝疾病的易感性，對後代健康造成長遠影響。

謝蓁表示，育齡女性可透過均衡飲食、規律運動與正常作息來降低內臟脂肪與肥胖風險。日常生活中應多攝取蔬果、全穀類及優質蛋白質，減少高糖與高油食物的攝取。同時，每週至少累積150分鐘中等強度的有氧運動，並搭配肌力訓練，以改善代謝與體脂。對於長期減重困難的個案，也可在專業醫師評估下考慮藥物輔助，以提升減重效果。

